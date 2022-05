Bir anaya en yakışan, ancak “ana” sözüdür Evlâdının her derdine, merhem, ana özüdür Her ne dese, her ne yapsa haddi aşıp, evlâdı Sağanağa dönecek göz, yine, ana gözüdür

Evlât bilmez yaşananı, yaşamaya bakarak Sevabını, heder eder, ana kalbi kırarak Yine ana, tamir eder; sepler, onun özrünü Dilde, dua; Mevlâ’sının, huzuruna durarak Ne menem şey, bir anayı, kasâvette bırakmak Yakışıksız lâflar edip, ona, lâkaplar takmak Başkasını, koy kenara; ana, Cennet kapısı Müslüman’a, bir vecîbe; anaları, hoş tutmak Ne söylense, ana için; hakkıdır, Hakka varan Ana kalbi, öyle şey ki, cümle canları, saran Evlâdının her hepsine, canından can ekleyip Beleyerek, büyüterek; insan içine, salan Bir ana ki; sevgisine, hiç, karşılık beklemez Her zorluğa göğüs gerer, “artık yetişir” demez Öyle yaratmış, Yaradan; yavrusuna, âmâde Ona, ardından naşının, birkaç damla yaş yetmez Her insan da, “ana” denen; eli kısa, bir beşer Gâfil olur, kusur işler; o da, hataya düşer Hoş görmeyip, her herzeyi revâ gören nâdânlar Hesap günü o Sırat’tan, sanma, selâmet geçer İster beğen, ister bed gör; sen yine de, “ana” gör Hukukunu fark etmeyen, vallâhi de, bakar kör Eğer mü’min kulu isen, şu âlemin, Rabbi’nin Kalbin, kirman; gönlün, mekik; vâlidene, sevgi ör.

