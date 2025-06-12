"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

“Hayatım roman”

Ali Rıza AYDIN
12 Haziran 2025, Perşembe
Başlığımız, çok bilinen bir deyim.

Her insanın yaşaya geldiği bir hâli, kayda değer birçok ahvali var.

Hani, heybesi dolu, hayat serüveni yüklü olan kimseler “Hayatım roman” derler ya, işte öyle bir şey.

Kimler nasıl avlar zihne gelen dünlerin meselini, ne ile ifade edebilir onların misalini bilemeyiz; ama kast ettiğimiz şey, hayatın merhalesi.

Bir cihette, hayatın, hayat buluş evresi.

Oyuna doymayan çocukluk, ele avuca sığmayan gençlik, sözünün sohbetinin dinlenmeye başlandığı olgunluk çağı derken yaşlılık gelir, çalar kapıyı.

Yaşayan, yaşlanır.

Dünyada var oluştan, dünyadan yok oluşa uzanan; yok olmayıp, ötelere dair bir mutluluk umududur hayatın bu demleri.

Düğün gibi, bayram gibi; ruha safâ, seyran gibi…

Hayatı, hayatın safahatını kırık dökük birkaç cümleye sığdırmak ne mümkün.

Onu tarif için, tasavvur; tasavvur için de hayal dürbünüyle delip geçmek gerekiyor zamanı.

İnsan hayalsiz olmaz. Çünkü hayal, hakikate basamak.

Marifet, bu sınırsız hayal yolculuğu esnasında, kilometre taşları mesabesindeki sahnelere mim ya da işaret koymak.

Nasıl ki film çekimi esnasında, her sahne veyahut her bölüme ait ayrıntı, kameraya “klaket” (çekim tahtası) tutarak işaretlenir; yani, görsel bir not düşülür.

Aynen onun gibi, hayat filminde de, klaket görevi gören unsurlar bulunur. Bu bazen manalı bir sözle, bazen mazi kılıklı bir fotoğrafla; mümkünse, bir film karesiyle işaret konur dünün satır aralarına.

Yahut “Kimler ne der?” demeden, oturur yazarsın manzum ya da mensur olarak.

Tahayyülün doruğuysa, romandır.

Zamanı durdurmak mümkün olmadığı gibi, tükenmez tevehhüm ettiğimiz ömrü ve sabit zannettiğimiz hayatı zapturapt altına almak da mümkün olmuyor. Geçip gidiyor sessiz, sedasız zaman.

Tıpkı, Bediüzzaman’ın, “Eyvah! Aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zâyi ettik. Evet, şu güzerân-ı hayat, bir uykudur; bir rüyâ gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider” (Sözler, s. 193.) veciz sözüyle manasını bulduğu gibi.

Evet, evet…

Rüzgâr gibi uçup gidiyor dünler ya da doyamadığın günler.

Âh u fizâr etmeninse hiç faydası olmuyor olanlara, olacaklara.

Öyle ise her lahzada, hayata; hayatın alâim-i sema romanına, hayırla yâd ettirecek klaketler koymalı.

“Soldu gül bahçelerim, bana yâr olmadılar” demeden yahut dedirmeden...

Çünkü senin son durağın, musalla; hayat adlı romanından son kelâm.

O an, o ana kadarki hayatın, teşyi edicilerine ne söyler; avazını kimler duyar bilinmez. Nihayet nefes de ses de, öteleri boyladı.

Badehu insanlar sana yanmasa da, seni anmalı; bâkî kalan hoş sadan, iz bırakan ömrünle.

Dostlarını kucak açan yelken gibi gönlünle…

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeneroğlu: Binlerce gemi ile Gazze’ye doğru harekete geçme zamanı gelmiştir

    Bardakçı belgelerle açıkladı: Tek parti döneminde Hac yasaktı

    Hükümete sorumluluk çağrısı

    Fransa’dan tarihî hamle

    Zeyrek’in vefatıyla ilgili iki gözaltı

    Bekleme yapma, cezanı öde!

    Trump: Çin ile anlaşmaya vardık

    4 liralık iç borç ödemesinin 3 lirası faize gitti

    Ekonomik zorluklar aile kurmayı engelliyor

    Benzine zam geliyor

    Don vurdu, limon cep yakıyor

    Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP’den AKP’ye geçti

    “İsrail’e silâh taşıyan gemiyi durdurun”

    ABD-Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Pew Research raporu: Müslümanlar dünya genelinde nüfusu en hızlı artan dini grup

    ABD, aşılarla ilgili düzenleme yapan komitenin 17 üyesini emekli etti

    İki İsrailli bakana yaptırım kararı Filistin tarafından memnuniyetle karşılandı

    'İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırıldık'

    5 ülke, Smotrich ve Ben-Gvir için mal varlıklarını dondurma ve seyahat yasağı kararı aldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bardakçı belgelerle açıkladı: Tek parti döneminde Hac yasaktı
    Genel

    Yeneroğlu: Binlerce gemi ile Gazze’ye doğru harekete geçme zamanı gelmiştir
    Genel

    Fransa’dan tarihî hamle
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hükümete sorumluluk çağrısı
    Genel

    Zeyrek’in vefatıyla ilgili iki gözaltı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.