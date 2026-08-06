"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Rüyalarımız

Ali Rıza AYDIN
06 Ağustos 2026, Perşembe
“Görmek” / “rü’yet” kökünden gelen rüya sözü, bir kimsenin uyku sırasında zihninde beliren görüntülü, sesli veya duygu algıları ile düşüncelerin bütününü ifade eder.

Bir temele dayanmayan ve gerçekleşmesi mümkün olmayan durum, düşünce ya da umut ve hayal manasına da gelmektedir, rüya.  

Yapılan araştırmalar rüyanın yeme içme gibi bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Olağanüstü güzellik hakkında, “rüya gibi” tabiri kullanılır. Bediüzzaman’ın “Evet, şu güzerân-ı hayat, bir uykudur; bir rüyâ gibi geçti”1 veciz sözünde olduğu gibi, çabucak bitiveren bir zaman için, “Rüya gibi geçti”; tıpkı Yahya Kemal’in “Mağlupken ordu, yaslı dururken bütün vatan / Rüyama girdi her gece bir fatihâne zan”2 beytinde olduğu üzere, bir kimsenin çok etkilendiği ve arzu ettiği bir şeyi rüyada görünmesine, “Rüyasına girmek”; çok güzel anlar ve mekânlar için ise, “Rüyalar gibi” tabirler kullanılır.

Avf bin Mâlik’in (ra) naklettiği bir  hadiste, “Rüya üç çeşittir. Bir tanesi insanoğlunun üzülmesi için şeytanın verdiği korkulardır. İkincisi, uyanıkken fazla önem verdiği bir şeyin rüyasına girmesidir. Biri de peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır”3 denilmektedir. “Efendimizin (asm) peygamberlik süresinin yirmi üç yıl olması itibarıyla, vahyin rüya-ı sâdıka olarak gönderildiği altı ay, peygamberlik süresinin kırk altı cüz’ünden bir parçasına tekabül eder.”4

Genel olarak her insan günde bir veya birkaç defa rüya görür. Bu rüyalar sevindirici olduğu gibi, üzücü de olabilir. 

Rüya görürken sınırlarınız yoktur ve beyniniz farklı olaylar arasında beklenmedik bağlantılar kurabilir. Bazen uçurumdan düşeriz, bazen çok sevdiğimiz bir tatlıyı yeriz bazen ise sevdiğimiz bir insanla kavga ya da sohbet ederiz. İlmî bir keşif, bir sanat eseri de bir rüya sonucu ortaya çıkabilir. Bunun örnekleri çoktur. Meselâ:  

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İbrâhim, Hz. Yûsuf ve Mısır hükümdarının gördüğü rüyalardan söz edilmekte 5; Resûl-i Ekrem’in (asm) gördüğü bir rüyanın doğru çıktığı Allah (cc) tarafından bildirilmektedir.6 

Bazı yazarlar roman karakterlerini, olayların gelişimini gördükleri rüyalara borçlu olduklarını belirtmişlerdir. 

Isabel Allende, çalıştığı kitabının sonunu bir türlü yazamamış, ancak rüyasındaki tam da istediği gibi bir son önermesiyle kitabını istediği şekilde bitirebilmiştir.

Her rüyanın gerçekleşmeyeceğini veya kötü ve şer gibi görülen rüyalardan hayırlı neticelerin çıkabileceğini düşünmeli, dehşet ve korkuya kapılmamalı. Buna bir örnek:

Peygamberimizin (asm) amcası Hz. Abbas’ın hanımı Ümmü’l-Fadl (ra) Resûlullaha, “Rüyamda sizin bir uzvunuzu bizim evde gördüm” demişti. Peygamberimiz de “Bir hayır görmüşsün. Kızım Fâtıma bir erkek çocuk dünyaya getirecek, sen de onu emzireceksin”7 yorumunu yapmıştır. 

Rüya konusunda genel görüşleri derleyen Ali b. Hüseyin el-Mes‘ûdî, ruhun dinginlik ve berraklık derecesine göre rüyaların az veya çok gerçek çıkacağını belirtmektedir.8 

Peygamber Efendimiz (asm), bu konuda, son noktayı koyuyor:

“Kıyamet yaklaştığında, nerede ise Müslüman kişinin hiçbir rüyası yalan çıkmaz. Rüyası en doğru olanlar ise en doğru sözlü olanlardır”9 buyuruyor.

Velhâsıl:

Rüya bile olsa, Mü’minin, özü sözü doğru olmak gerekir.

Dipnotlar:

1- Said Nursî, Sözler, s. 193.

2- Y.K. Beyatlı, Kendi Gök Kubbelerimiz, s. 9.

3- Camiü’s-Sagîr, 3: 1051 (İbni Mace, Rüya: 3.)

4- Sorularla İslâmiyet. 

5- Yûsuf Suresi: 4-5, 43; Sâffât Suresi: 105.

6- Fetih Suresi: 27.

7- İbni Mâce, Rüya: 10.

8- TDV İs. Ans., 35: 306-309 (Mürûcü’z-zeheb, 2, 175).

9- Camiü’s-Sagîr,1:159 (Ebû Davud, Edeb: 88).

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bahçelievler'de tedbir amaçlı boşaltılan 4 katlı bina çöktü

    Çerçeve yasa Meclis’te... Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı var

    Ezana baskıyı arttırıyor

    AİHM ihlâl kararları eksiksiz uygulanmalı

    Doğal gaza tarife zammı geliyor

    Enflasyona “kamuflasyon” takozu

    Üniversite tercihini kira belirliyor

    Çocukları nasıl koruyacağız?

    Boşanmalar ve haysiyet-i İslâmiye ve şeref-i millî

    Silah bırakmaya yasal düzenleme

    İktidar meclisi kapattı

    Afganistan’da açlık krizi

    “Bu engellemeyi unutmayacağız”

    “Garantili” geçiş soygunu

    '489 ekmeği kim çaldı?'

    YÖK’den yeni değişiklik

    YAŞ kararları Resmi Gazete’de

    İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor

    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı - İlk yerleştirme sonuçlarının raporunu yayımladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Çocukları nasıl koruyacağız?
    Genel

    Enflasyona “kamuflasyon” takozu
    Genel

    AİHM ihlâl kararları eksiksiz uygulanmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çerçeve yasa Meclis’te... Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı var
    Genel

    “Bu engellemeyi unutmayacağız”
    Genel

    “Garantili” geçiş soygunu
    Genel

    Doğal gaza tarife zammı geliyor
    Genel

    '489 ekmeği kim çaldı?'
    Genel

    Ezana baskıyı arttırıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.