"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Âdemiz mâdem

Ali Rıza AYDIN
20 Ağustos 2026, Perşembe
İnsan, sanki, değmeyecek şeylere fazla değer veriyor; tıpkı, “Çoğu aza, azı çoğa vermek” tabirinde olduğu gibi.

“Gam gussa çekmek, üzülmek insan fıtratının gereğidir. Öyle olunca, üzülmemek mümkün mü?” diye bir soru akla gelebilir.

Verilecek cevap: Mümkün değil.

Sevinmek neyse, üzülmek de insan yapısında, yaratılışında; normal insanlarda olan, hatta olması gereken fırî bir duygudur. Bunları yerli yerinde kullanmak da insanın iradesiyle belirlediği bir şeydir. Meselâ:

“Tatile gidemeyeceğim” diye üzülmekle, imkânı olduğu hâlde “Bir türlü umreye gidemedim” diye gam çekmek, birbirinden dağlar kadar farklı bir durum.

Eğer insan, gördüğü bir garibanın pejmürde hâline üzülmüyor da, vitrinde dikkatini çeken şık bir elbiseyi alamadığı için üzülüyorsa; Yaradan’ına karşı sorumluluklarını yerine getiremediğinden veya muhtemel eksik, kusur, ihmal ve hatalarından dolayı Cenab-ı Hakk’tan gelen bir tehdide, bir ta’zire üzülmüyor, anasından atasından, amirinden gördüğü tenkitle, tekdirle, azarla morali bozuluyor, dünyası kararıyor ve üzülüyorsa; her şeyin Rabbimiz tarafından takdir edildiğini, her takdirin ardında saklı sayısız hikmetleri, güzellikleri göremeyip başına gelen dertten, hastalıktan dolayı feveran ediyorsa burada bir anormallik olmalı!

Normal olan, hangi şeyin üzülmeye, gam çekmeye değer; hangi şeylerin pas geçmeye müstahak olduğunu iyi belirlemek; gerçeklerin rengini bu yüzüyle görerek, “Hasbunallâhu ve ni’mel vekîl” deyip, acı tatlı her ne ise, “Veren”e boyun bükmektir.

Burası dünya.

Kasavetin ardı arkası gelmez.

Zira dünya, bir üzüm tanesi yedirir; onun fiyatı olarak sana, yüz tokat vurur. Hâl böyle olunca, dünya ve dünyalıklar, gam çekmeye değer mi? Yeter ki dertler, musibetler dinî olmasın. Sairinin saresini halk edecek, Mevlâ’dır.

Konumuza ışık tutan nezih bir örnek:

Hz. Mevlâna bir gün eve gelir, oğlunu üzgün görür. Sebebini sorar. Oğlu:

“Hiç…” der. Hz. Mevlâna dışarı çıkar.

Kapıda asılı bir kurt postu vardır, onu alır üstüne giyer.

Ellerini havaya doğru açıp garip sesler çıkarmaya başlar. Oğlu babasının bu hâline bakıp güler.

Hz. Mevlâna: “Evlâdım, gördün mü?” der. “Dünya dertleri de işte böyledir. Kurt, aslında korkutucu bir hayvandır. Ama sen o postun arkasında babanın olduğunu bildiğin için korkmadın ve güldün. İşte bütün dertlerin arkasında da Rabbinin olduğunu bil ve ona güven.”

İnsan, sevindiği, mutlu olduğu gibi, gam da çeker, üzülür de…

Öyle ise, inci gibi gözyaşları halk için değil, Hak için dökülmeli. Zira gözyaşı, halk için akarsa can yakar; Hak için dökülürse, can katar.

Madem öyle: Takdir neyse, kail ol ve üzülme!

Evet…

Son noktayı Kalecikli halk şairi Mir’atî’ye bırakalım:

“Neye gam çekersin hey koca sersem,

“Dertsiz baş mı olur, âdemiz mâdem.”

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de görülmemiş insani felaket var

    Kaynaklar faiz ve israfta eriyor

    Çok pahalı borçlanıyoruz

    Adil bir vergi sistemimiz yok

    Yoksulluk, asgari ücreti 4’e katladı

    Furkan Vakfı’na operasyon

    Vestel’den büyük zarar

    Şehit ailelerine polis müdahalesi

    Bahçeli: Seçim sistemi düzenlenmeli

    Depremlerin faturası ağır - Endonezya’da can kaybı 68’e yükseldi - Kolombiya’da deprem için özel fon

    Din ilimleri ile fenler arasında: Nasıl bir kimya?

    Depreme hazır değiliz - İstanbul risk altında

    Artık yeter - En kötüsü dünyanın sessizliği

    İtibar suikastı yapıyorlar

    BES-AR: Dört kişilik memur ailesinin “açlık sınırı” 49 bin 556 lira

    Deprem hazırlığı ahlaki sorumluluktur

    Sınırda bekletilen konvoy dönüyor

    74 yaşında Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğrendi

    Mısır’ın Mekke Anlaşması’nda olmamasının sebepleri

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.