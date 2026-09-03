"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Yıllar yılı yol boyu

Ali Rıza AYDIN
03 Eylül 2026, Perşembe
Kamyon şasisinin üzerine ahşap ve metal malzeme ile inşa edilen şehirlerarası otobüslerle seyahat etmek hatırı sayılır bir ayrıcalık, hatta lükstü.

En yaygın olan çözüm: Yolun bilinen bir noktasında bekleyip, gideceğiniz istikamete müteveccih bir kamyon gelir ve sizi kasasına alırsa, ihtiyaç karşılanmış;  hele müsait olur da şoför mahalline bindirirlerse, nurun ala nur olurdu.

Bu yola çıkış, çoğu zaman saatlerce bekledikten sonra gerçekleşirdi.

Bırakın asfaltı; şehirlerarası yollar, taş kırıkları üzerine kum döşenip sıkıştırılarak yapılan şose bile değildi. Tekerleklerden çıkan tozlar, tâ uzaktan görülür, böylece, bir motorlu vâsıtanın geldiği ya da gittiği bilinirdi.

Bu evsaftaki yolların birçok noktasında iki araba yan yana veyahut karşı karşıya birbirini geçemez; uygun bir yerde sağ tarafa çekilip, birinin diğerine yol vermesiyle yola devam edilirdi.

Gülek Boğazı da böyleydi.

Köroğlu Belini; Karga Sekmez Rampasını, Azap Deresini, Ak Yarma Geçidini, Bolu Dağını; Torosları, şu an adı Nur Dağı olan Gâvur Dağını; Kırk Dilimi, Kızıl Dağı, Armonik Dağını, Zigana Dağını; Bitlis Deresini, Kuzgun Kıran Geçidini ve buralardaki, şoförlere âdeta azap olan seyrüseferi o günkü hâliyle bilirim.

Ankara’ya girmek için toz toprak deryası Kepekli Rampasını aşmak bile bir meseleydi, o demde.

Yollar önce şose, sonra asfalt, ardından da çok şeritli bölünmüş yollar oldu; birçok yerde de kaymak gibi otobanlarda seyahat eder olduk.

Sakın kimse, “Şöyle olunca, şöyle oldu” demesin. Konumuz siyaset değil. Dolayısıyla, herkesin “saman çöpü” herkese…

Sadede, ifade etmek istediğimiz konuya gelelim:

O yıllarda, o yollarda bulunan harcıâlem yol boyu lokantalarında ibadet edilecek yer, seccade serilmiş bir mescit yoktu.

Müslüman yolcuların namazı vaktinde kılma hassasiyeti; namaz vaktinde mola vermeyen otobüs şoförleriyle yaşanan problemler; daha olmazsa bu yolcuların çantalarını alıp, otobüsten inmeleri, kayda geçmiş serencam.

Nur Talebelerinin namaz ve namazgâh hususunda, ısrarlı ve sürekli talepleri; Karadeniz Bölgesine çalışan burunlu 76 Scania Vabıs otobüs şoförlerinin namaz kılmak isteyenlere gösterdikleri hoşgörü, -her ne kadar merdiven altından başlasa da- bugünün dinlenme tesislerindeki mescitleri doğurdu. Bu cümleden olarak:

İstanbul’dan Ankara’ya dönerken, akşam namazını kılmak için girdiğimiz akaryakıt istasyonunda bulunan İzmit Naturel Park Dinlenme Tesisi, mescidiyle, abdest alma mahalliyle ve dahi tertemiz lavabolarıyla takdire ve teşekküre şayandı.

Bendeniz, oğlum Fatih ve gelinim Elifnur Hanım namazlarımızı kıldıktan, varıp bir masaya oturduktan sonra, aramızda, “Muhatabını bulabilsek de bu nezahetten dolayı tebrik etsek” dedik.  

Fatih, çayları şekersiz olarak getirdi; ardından da bir âdem elinde bir miktar ambalajlı küp şekerler olduğu hâlde, yanımızda belirdi.

Tevafuk bu ya.  

Lâf lâf açtı, lâf tabakayı açtı; derken, bize şeker getiren bu zatın, işletmenin sahibi Metin Taşkın Bey olduğunu öğrendik. Gökte ararken yerde bulduğumuz gönlü bol ve oldukça mütevazı bu zata memnuniyetimizi, tebriklerimizi ve teşekkürümüzü bildirdik.

Yıllar yılı yol boyunda birçoklarını gördüm, ama bu tertemiz mescit ve müştemilat az rastlanır cinstendi.

İnsana, bilhassa -gerek yolcu gerek mukim- bir Müslüman’a yaraşan ve Peygamber Efendimizin (asm), “İmanın yarısı” olarak vasıflandırdığı temizlik, böylesi bir temizlik olsa gerek, herhâlde.

Aslında verilen bu hizmet bir lütuf değil; bir vecibe, bir görev.

Hatta, “Sebep olan işleyen gibidir” hakikatince, yapan, yaptığından hissedar.

Dahası: “Aslan yattığı yerden belli olur”, bir insanın düzeni ve temizliği; o kimsenin kişiliği, titizliği ve hayat tarzı hakkında fikir veren bir atasözüdür.

Velhâsıl:

Yazımız, yol boyunda “boy gösteren” firmalara arzımız!

Okunma Sayısı: 75
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    George Clooney'den cesur eleştiri

    Millet hayatın her alanında adalete hasret

    Trump, Venezuela'nın seçime hazır olmadığını söyledi

    Guterres: Son derece endişeliyiz

    DEVA: Bunun adı çözüm değil, sonu olmayan hesaplaşma

    Üsküdar'da başkanvekilliği seçimi yenilenecek

    Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı

    Batan geminin mürettebat bilgileri belli oldu

    Trabzonspor otobüsüne saldırıyla ilgili 7 gözaltı

    AB'den Ermenistan'a ticari destek hazırlığı

    İran'dan ABD'ye: "Yeni stratejimiz sizi yıkıma uğratacak"

    Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 12 daraldı

    Tarikat ve cemaatler sosyolojik bir gerçektir

    Ticaret Bakanlığından indirimli satış reklamlarına sıkı denetim

    Apple, Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirdi

    Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldı

    Kuru yük gemisi tankerle çarpışarak battı: 10 personele ulaşılamıyor

    Hürmüz hattında gece boyu gerilim

    Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: Mürettebat kayıp

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Millet hayatın her alanında adalete hasret
    Genel

    George Clooney'den cesur eleştiri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.