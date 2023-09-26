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26 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

İnsanlık Sana Medyun

Ali Rıza AYDIN
26 Eylül 2023, Salı
Mevlid Kandili münasebetiyle...

Yazmış ezelden, Seni, nebî olarak kader

Asırlarca öteden bekledi, durdu, beşer 

 

Rabbin Seni çok sevmiş; Sana, “Habîbim” demiş 

Kur’an ahlâkı ile ne de güzel bezemiş

 

Bekliyordu, her beşer, yelken gibi sineni

Canlı cansız her şeyi, şâd edecek sevgini

 

Sen gelince, insanlar, “insan” yerine kondu

Sen gelince, ins ü can, saadete gark oldu

 

İstikbâl etti, Seni, gökte nücûm ve kamer 

Dağlar taşlar ağaçlar,  bayram etti, serâser

 

Sanemler sukût etti, Sen, dünyaya gelince

Nârı söndü, Kisra’nın; Senin nûrun, inince

 

Değer geldi, Seninle, çöle dönmüş âleme

Senden önce insanlar, sarılıydı, mâteme

 

Sen geldin; yüzler güleç, cümle yüreklerse, hür

Dize geldi, Seninle; cezirede, tüm küfür

 

Sen gelince son buldu, yeryüzünde, Sensizlik

Sona erdi, Seninle; ruhlardaki sessizlik

 

Sen geldin; her zerrede, sedâ verdi kâinat

Sen geldin; sevgin ile mânâ kazandı, hayat

 

İnsanlık Sana medyun, her hâl üzre, yâ Resûl

Dinsizlik, meziyetti; dünya, ahlâktan yoksul

 

Gömerlerdi kızları, o gün öyleydi, usul

Beşeriyet İslâm’la, etti, top yekûn gusül 

 

Kadına, değer geldi; arından, pas silindi

Bilinmezdi o dem de, neydi değeri, kimdi

 

Meta idi, pazarda; pek çoğu, hür değildi

Geldi dinin, dünyaya, kadın kadri bilindi

 

Dalmış gözler, seraba; gönüller ise, emvât

Anlamadı, kimisi; Seni bilmedi, heyhât

 

Nûrunla, yok olunca, âlemdeki deniyyat 

Cahiliye, gark oldu; şavkınla geldi, hayat

 

Kolay mı, Seni yazmak; tasavvur etmek, Seni

Üç beş nâkıs kelâmla, çizebilmek resmini

 

Kalem kâsır, kalp hâsir, lâtifeler müstetir 

Takdîminden, âcizim; yazamadım, müessir

Yazamadım, Efendim...

Ali Rıza Aydın  

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