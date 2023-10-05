"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sanata Din giydirmek

Ali Rıza AYDIN
05 Ekim 2023, Perşembe
Doğru yolu göstermeyi; aklı ve kalbi ikna etmeyi; tesirli eser, söz veya vasıtalarla gafletten uyandırıp hidayet yolunu göstermeyi amaçlayan duygu ve düşünceler, mesajdır.

Mesajın birçok etkin yolu var.

Direkt ve endirekt olmak üzere iki başlıkla ifade edilebilir, mesaj yöntemleri.

Direkt olan, yani yakından verilebilecek mesaj; bire bir, adam adama, karşı karşıya söyleyerek, anlatarak ve okuyarak verilen mesajlar. Kitap başta olmak üzere; mecmua, bülten, mektup ve tebrik bu cümleden mesaj araçlarıdır.

İkinci yol olan endirekt mesaj ise, sanat unsurlarını kullanarak verilen mesaj tarzı.

Karikatür, resim, tablo, afiş, pano ve bilboard gibi sabit; sözel ve musiki içerikli ses kasetleri, CD, MP3 sıkıştırılmış sesler; televizyon, radyo programları, internet üzerinden yapılan sözel-görsel çalışmalar; kısa metrajlı-uzun metrajlı tanıtım ve sinema filmleri sanatsal mesaj araçlarıdır.

Kâğıda basılı şiir ve sesli şiir dinletileri; skeç ve tiyatro da, mesaj verici vasıtalardandır.

Gönül tellerini titreten lahutî bir musiki parçasında da mesaj saklıdır, inceden inceye… 

Bu unsurları, dünya -müspet menfi- her şekliyle kullanıyor. Bunlardan yararlanmak, bunları bir mesaj aracı olarak kullanmak Müslüman’a memnu mu?

Hayır.

Mecrasını değiştirir, hayra hizmet ettirilirseniz, neden memnu olsun.

Önce bunun lüzumuna inanmak lâzım.

Daha dün, ürettiğimiz ve Risale-i Nur’ları film tekniği ile anlatan videobantlar, iftihar vesilemiz olduğu gibi; bunlar, açık-kapalı birçok alanda gösterime sunuldu ve verilmek istenen mesaj, yerini buldu.

Demek ki, yelpazeyi genişletmek gerekiyor.

Usta ağabeylerinin yöneticiliği ve teknik desteği; kabiliyetli gençlerimizin de oyunculuğu ile vücuda gelen kısa metrajlı film çalışmalarını ümit verici buluyorum. Çünkü bugünün kısa metrajlı filmleri, yarının uzun metrajlısına hamile!

Buna en yeni örnek, Osman Gökmen’in “Otlu Peynir” filmi.

Etkinliği açısından, yerli-yabancı, şu çalışmaları hatırlayalım:

1976’da, Mustafa Akkad yönetiminde çekilen ve İslâm Dininin doğuşunu konu alan Çağrı; 1981 yılanda, yine Mustafa Akkad’ın yönettiği 1929’daki, İtalyan diktatör Benito Mussolini’nin işgal harekâtına karşı haklı ve hakikatli bir direnişi konu alan ve Kaddafi tarafından finanse edilen Çöl Aslanı Ömer Muhtar; reji ve senaryo Mesut Uçakan’a ait, 1990 çıkışlı ve başörtüsü’nü konu alan, Yalnız Değilsiniz sinema filmleri, bunca zamana rağmen hâlâ hafızalarda canlılığını koruyor.

Bu ve buna benzer sanatsal çalışmalar, göze hitap etmesinden çok konusuyla, yani verdiği mesajla hatırlanıyor; tanınıyor, anılıyor.

Bu cümleden olarak; etkili mesaj araçlarını bir strateji olarak görmek, ele almak ve var olan vasıtaların, özellikle, sanat unsurlarının kullanılmasına zemin hazırlamak gerekir.

Bunlar, hayal değil; çünkü geçmişi var.

Türkiye’de, dinî muhtevalı videobantları; Sözel (Risale-i Nur metinli) ve dinî-tarihî değerleri anlatan radyo tiyatrosu tarzındaki ses kasetlerini biz ürettik. İnsanlar, bizde gördü bu şeylerin ilkini.

Maksat?

Maksat, mesaj.

Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. 

Yapılacak şey:

SANATA DİN GİYDİRMEK.

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kutuplaşma ile Anayasa yapılamaz

    Mehmet Fırıncı'yı rahmetle anıyoruz

    Provokatif Aksa çağrısı

    Adıyaman’da 32 hafıza icazet

    Eğitim süresi 18,2 yıla çıktı

    Basına baskı artıyor - Milyonların haber alma hakkı engellendi

    İnternet özgürlüğünde büyük gerileme

    'AB, Rusya ve ABD gizli görüşme yaptı'

    Dış ticaret açığı Eylül’de 4,9 milyar dolar

    Meclis’e araç girişine sınırlama

    En yüksek faiz ödeyen dördüncü ülkeyiz

    Hukuksuzluk ısrarı sürerse AB’den tamamen dışlanabiliriz

    İstanbul’da yaşama maliyeti 44.5 bin TL

    Azerbaycan 5'li görüşmeyi "Türkiye şartı"nın kabul edilmemesi nedeniyle reddetti

    Beyoğlu'ndaki terör saldırısını planlayan teröristlerden biri etkisiz hale getirildi

    Ukrayna: Kırım Yarımadası'nda Rus askerlerini ateş altına aldık

    “Mülakat kalksın”a AKP-MHP’den red

    BİK bütçesinden lüks saat ve eşarp alınmış

    Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan köy yollarında ulaşım normale döndü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zühtü Arslan: AYM, AİHM’e uymalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalizmin heykeli, şapkası, ezanı…
    Genel

    Mehmet Fırıncı'yı rahmetle anıyoruz
    Mikail YAPRAK

    Şahsîyet ve enanîyet
    Ahmet BATTAL

    Cesaret elbette tebrik edilir!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu kutuplaşma ile Anayasa yapılamaz
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, kâinat kitabının tercümesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Hata eder, kusur işlersek ne yapmalıyız?
    İbrahim Günaydın

    Kur’an okunan yere rahmet ve sekîne iner

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.