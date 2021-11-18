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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Bir ülke nasıl batırılır?

Bahtiyar Arslanoğlu
18 Kasım 2021, Perşembe
O ülkede belli bir düzeyde demokrasi uygulanıyor ise Meclis’i işlevsiz hale getirip kanunları lastikli şekilde kendi keyfine göre uygulayarak; demokrasiyi zayıflatıp, işlevsizleştirerek.

Bu da yetmiyor ise kamuoyunu çeşitli entrikalarla manipüle edip, Kuvvetler Ayrılığı ilkesini yani Yasama-Yürütme-Yargı bağımsızlığını bozup tek kişiye bağlayarak. 

Hâkim ve savcıları baskı altına almak için onlardan sorumlu bir Üst Kurul oluşturup veya var olan Kurulu o kıvama getirip, hâkim ve savcılara gözdağı olarak; sürgün veya meslekten ihraç etmekle tehdit edip, âdil kararlar almasını engelleyerek. 

Muhalif hareket eden insanları çeşitli şekilde baskı altına alıp; terörist, gayri millî ve vatan haini sıfatlarıyla etiketleyerek. Bazı kişileri de gözdağı olarak hapse atarak. 

Medyada kendine taraf olmayan veya muhalif olan kesimlerin gazete veya televizyonlarını kapatmaya veya ekonomik olarak zor durumda bırakmaya çalışarak. 

Liyakat ve profesyonellikle, devletin yönetilmesi gerekirken, her söylediğine sorgulamadan evet diyecek makam mevki için görevini istismar edecek insanları yönetici yaparak.  

Ülkenin, istatistiki ve resmî verilerini objektif bir şekilde ölçüp topluma doğru bilgi vermesi gereken kurumları manipüle edip, işsizliği olduğundan düşük gösterip sorunu gizlemeye çalışarak. 

Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerini kendine uymaya zorlayarak. Üniversite ve eğitim kurumlarına yandaş yöneticiler atayıp liyakati ve hür düşünceyi bitirmeye gayret ederek. 

Kamuda işe girmek için sınavlara hazırlanarak gayret eden yüzbinlerce gencin hakkını; mülâkat ve torpil gibi uygulamalarla çiğneyerek. İktidarda kalmak için dini siyasete alet ederek yani dini, menfaati için kullanarak bunun neticesinde de insanları dinden soğutup, deizm gibi sapkın anlayışlara sürükleyerek. 

Toplumların gelişim ve terakki kaynağı olan; hür düşünceyi ve hürriyetleri engellemeye çalışarak. Ülkenin sermayesini; üretim, eğitim ve teknolojiye ayırması gerekirken gereğinden fazla belli başlı müteahhitleri zengin ederek. 

10 paraya yapılacak yol ve köprüleri 100 paraya yaptırıp, kamu zararına sebep olup birde bunların üzerinden reklâm yaparak. Ülke tarihinde yapılan ekonomik kuruluşların yok pahasına yandaş olarak tanımlanan kişi ve kurumlara satılmasını sağlayarak. 

Ülkede; demokrasiyi, şûrâyı ve adaleti yok etmeye çalışması neticesinde piyasadaki güveni ve istikrarı bozduğu için ekonomiyi de batırıp krize girmesini sağlayarak… 

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