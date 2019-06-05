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5 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Vatandaşın enflasyonu

Bilal Said PARLAKOĞLU
05 Haziran 2019, Çarşamba
Hafta başında enflasyon rakamları açıklandı.

Açıklanan verilere göre yıllık bazda enflasyon yüzde 18,71 oldu, yani geçen senenin Mayıs ayına göre fiyatlar yüzde 18,71 artmış. Aylık bazda da geçen aya göre fiyatlar yüzde 0,95 artmış.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız” dedi.

Peki gerçekten bu enflasyon düşüşü uygulanan programın kalitesinden mi kaynaklanıyor, yoksa geçen seneyle kıyaslanan enflasyon rakamlarında Mayıs ayından sonraki ayların en yüksek enflasyon rakamlarına sahip aylar olmasından mi kaynaklanıyor?

Grafikte görüldüğü üzere 2018 senesinde enflasyonun yükselişe geçtiği aylara geldik. Görünen o ki enflasyon oranı önceki aya göre düşüş trendine girecek fakat bu düşüş üretilen politikanın sağlıklı olmasından değil geçen senenin en kötü dönemi ile kıyaslanmasından dolayı olacak.

Öte yandan Bakan Albayrak’ın bu rakamlar ile övünmesi bir anlam ifade etmiyor. Çünkü enflasyon oranı fiyattaki artışları gösterdiği için enflasyonun yüzde 19,50’den 18,70’e gerilemesi fiyatların düştüğünü değil, sadece nisbeten daha az yükseldiğini gösterir. Fiyatların düşmesi için ise deflasyon, yani eksi oranlı enflasyon, olması gerekir. Bu olana kadar da 18,70 gibi bir rakamda enflasyonun düşmesi ile övünmek akıl karı değil çünkü fiyatlar hâlâ 5’te 1 oranında yükselmeye devam ediyor.

Gıda ürünlerinde ise durum daha şiddetli. Geçen senenin aynı ayına göre gıda fiyatlarındaki artış yüzde 28,44. Zaten vatandaşın harcamasının büyük ağırlığını da gıda ürünleri oluşturuyor. Yani aslında gıda enflasyonu vatandaşın gerçek enflasyonu. Gıda ürünlerinin tüketici sepetindeki ağırlığı yüzde 23,29, gerçek hayattaki ağırlığı ise daha fazla. Ayrıca Merkez Bankası’nın enflasyon hedefini hâlâ yüzde 5 oranında tuttuğunu hatırlatmakta da fayda var.

Milletin çektiği geçim sıkıntısını görmezden gelip, enflasyon oranındaki virgüllük bir oynamayla teselli bulup ekonominin iyiye gittiğini iddia etmek vatandaşın aklıyla alay etmektir. Çünkü vatandaşın enflasyonu yükselmeye ve vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Siyasi iktidarın ekonomisi ne durumda bilemem, fakat milletin ekonomisi hiç iyi değil ve millet bunun farkında, siyasetçilerin bunu görmezden geldiğinin de farkında. Bakalım siyasi iktidar bu durumun ne zaman farkına varacak.

Ne dersiniz vatandaşın hissettiği enflasyon oranı ile sandıktan iktidara çıkan oy oranı arasında ters bir ilişki mi var? Bakalım bu sorunun cevabını zaman gösterecek...

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