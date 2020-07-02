54 milyon sosyal medya kullanıcısı var

We Are Social ve Hootsuite’in raporundaki Ocak ayı verilerine göre, Türkiye’de 62,7 milyon internet kullanıcısı var.

BBC’nin haberine göre, bu sayı, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 4 daha fazla. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 verilerine göre ise, Türkiye’de nüfusun yüzde, 75,3’ü internet kullanıyor. Raporda yer alan bilgi teknolojileri şirketi SimilarWeb’in verilerine göre Türkiye’de en fazla ziyaret edilen internet siteleri arasında YouTube 2’inci, Facebook 3’üncü, Twitter 5’inci, Instagram 6’ncı sırada bulunuyor. Ocak ayı verilerine göre, Türkiye’de ise 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS öncesi gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti. Erdoğan, “Sosyal medyayı sevmiyor musunuz?” Sorusuna, Twitter’daki 16 milyonluk takipçi sayısına işaret ederek, “Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık” cevabını vermişti.

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