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9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Akdeniz hızla ısınıyor

09 Haziran 2021, Çarşamba 17:00
Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü dolayısıyla “Akdeniz, deniz ve insan hayatı için geri dönüşü olmayan değişikliklerle en hızlı ısınan denize dönüşüyor” başlığıyla yayımladığı raporda “Deniz ve okyanuslardan % 20 daha hızlı ısınan Akdeniz, gezegenimizdeki en hızlı ısınan ve en tuzlu deniz haline geliyor. Bu durum da yaklaşık 1000 yabancı türün, Akdeniz’in ısınan sularına göç etmesine ve endemik türlerin yerini almasına neden oldu” ifadelerine yer verildi.

NTV’nin haberine göre; Türkiye ve çevresindeki sularda, normalde Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus’ta görülen aslan balığı gibi zehirli türler artış gösterdi. Yüksek sıcaklıklar ile fırtınaların sıklığındaki artış, deniz çayırları ve mercan yataklarının bazı bölgelerde yok olacak kadar azalmasına sebep oldu. Balıkçılık ve turizm gibi sektörlerin bu durumdan zarar görebileceği ifade edildi. Raporda, İklim değişikliği, aşırı avlanma, kirlilik, deniz ticareti ve kıyı gelişiminin oluşturduğu baskılar Akdeniz’i riske atan unsurlar olarak öne çıktı.

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