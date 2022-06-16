Bodrum’un akıbeti Marmara gibi olabilir

Kimyasal, endüstriyel, tarımsal ve evsel atıkların denizlere dökülmesi ya da karışması nedeniyle Türkiye denizlerinde kirlilik artıyor.

Deniz kirliliğinden mustarip olan tatil belgelerinden biri de Muğla’nın Bodrum ilçesi. Çevreciler önlem alınmazsa Bodrum sularının da Marmara Denizi gibi olacağı uyarısı yapıyor.

Milliyet’e konuşan Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum Yat Limanı’nın bulunduğu bölgedeki deniz kirliliğine dikkat çekti. Liman dışında açıkta demirleyen bazı teknelerin yasak ve ağır para cezası yaptırımı olmasına karşın kaçak olarak sintine atıklarını bıraktığını söyleyen Yılmaz, bu yasaklı atıkların denizi kirlettiğini söylüyor. Yasağa rağmen atık bırakılan Bodrum Yat Limanı’ndaki deniz kirliliğini fotoğraflayan arkeolog Ayşe Temiz ‘Bodrum sularının Marmara’nın akıbetini yaşamasından endişeliyiz’ dedi.

Haber Merkezi