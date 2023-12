Depreme hazırlık projesi eksik

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, ‘Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı’nda açıklanan olası İstanbul depremi için hazırlık projesini eksik bulduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

Marmara Denizi'ndeki son depremlere ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

Görür, “Bir kentin deprem dirençli hale gelmesi demek öngörülen büyüklükteki deprem veya depremleri minimum hasar ve can kaybıyla atlatması demektir. Bunun için de kentin sadece yapı stoku ile değil tüm bileşenleri ile depreme hazır olması gerekir. Yani kentin, yönetim anlayışı, halkı, altyapısı, yapı stoku, ekosistem/çevresi ve ekonomisi depreme hazır olmalıdır. Bunun en güzel örneği 6 Şubat depremlerini geçiren Güneydoğu’dur. Kentlerin her bileşeninin tahrip olduğu bu yerlerde yapı stoku dirençli olsa normal yaşam olabilir mi? Belki can kaybı az olurdu ama bozulmuş ekosistem yine bizi telef edebilirdi. Onun için hükümet yetkililerinden rica ediyorum. İstanbul depreme hazırlamak sadece yapı sorunuymuş gibi sunmayalım. Asla yapı stokunu ve nüfusu artıracak şeyleri yapmayalım ve en önemlisi sanayiyi seyreltip Anadolu’ya taşıyalım.”

Haber Merkezi