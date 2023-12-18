Prof. Dr. Naci Görür: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

İTÜ Öğretim Üyesi, jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yalova - Çınarcık'taki deprem İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi

Gümüşhane - Kelkit'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi Naci Görür, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor.” Deprem bilimci, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın ise X hesabından yaptığı açıklama şöyle: “23.57’de Yalova- Çınarcık’ta M4,2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok.” İstanbul - anka

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