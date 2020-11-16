"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Dragon' uzaya gönderildi

16 Kasım 2020, Pazartesi 09:00
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’e ait Dragon uzay aracını ilk tam operasyonel mürettebatı ile uzaya gönderdi.

SpaceX Falcon 9 roketi, içinde "Crew-1" adı verilen 4 astronot ile pazar günü yerel saatle 19.27’de Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.

Cumartesi günü fırlatılması planlanan ancak Eta kasırgası nedeniyle fırlatılışı ertelenen SpaceX’e ait uzay aracı, 27 saat süren bir yolculuktan sonra pazartesi yerel saat ile 23.00 civarında Uluslararası Uzay İstayonu'na (ISS) kenetlenecek.

NASA’dan astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi bilimsel araştırmalar yapmak için ISS'de 6 ay kalacak.

"Harika bir fırlatılış"

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "Harika bir fırlatılış. NASA, biz görevi devraldığımızda kapalı bir felaketti. Şimdi tekrar açık ara dünyadaki 'en sıcak', en ileri uzay merkezi.” ifadelerini paylaştı.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden da Twitter'da, NASA ve SpaceX’i tebrik ederek "Bu bilimin gücünün ve inovasyonumuzdan, üretkenliğimizden ve kararlılığımızdan yararlanarak neler başarabileceğimizin bir kanıtıdır.” değerlendirmesini yaptı.

SpaceX uzay aracının fırlatılışını Başkan Yardımcısı Mike Pence de eşi ile birlikte Kennedy Uzay Merkezi’nden izledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı şüphesiyle karantinada bulunan SpaceX’in CEO’su Elon Musk ise fırlatılışa katılamadı.

SpaceX Dragon uzay aracı, mayıs ayında ilk kez test amaçlı NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley’i ISS’ye götürmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    Paşinyan: Mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim

    'İsrail ile normalleşme ifadesine karşıyım'

    TBMM'de gündem Azerbaycan tezkeresi

    İngiltere Başbakanı karantinaya girdi

    'Dragon' uzaya gönderildi

    Reform değil imaj çalışması

    Hukuku katleden kim?

    Rusya'yı 3 golle mağlup ettik

    Toplam 38 milyon kişi iyileşti

    Sudan'da 'nihai barış anlaşması' coşkusu

    AB'den İsrail'e bir çağrı daha

    Koca: Bugün tespit edilen 3223 yeni hastamız var

    Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

    ABD'de son 24 saatte 1254 ölüm ve 164 bin yeni vaka!

    Macron protestoları devam ediyor

    ‘Acı reçete’ye Kanal İstanbul dahil mi?

    Bir haftada ne değişti ki ‘acı reçete’den bahsediyorsunuz?

    Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi kullanılamaz hale geldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuku katleden kim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Reform değil imaj çalışması
    Mehmet KARA

    “Değişim gerekiyorsa ben yaparım!”
    Yeni Asya'dan Size

    Deprem: Sebep ve Hikmetleri
    Süleyman KÖSMENE

    Muhabbet imandan ne zaman kopar?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahıs mı, kànun mu hâkim olmalı?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hidayet Allah’tandır” ne demektir?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, istidadımın yüz derece fevkinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.