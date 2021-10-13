Dünya nüfusunun yüzde 85’i etkilendi

Dünya nüfusunun en az 85’inin “insan-kaynaklı” iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilendiği belirtildi.

İngiltere merkezli Nature Climate Change Dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, araştırmacılar, küresel ısınmayla bağlantılı olabilecek olaylara ilişkin 100 binden fazla çalışmayı analiz etti. Analizi fosil yakıt kullanımı ve diğer karbon emisyonu kaynaklarının sebep olduğu sıcaklık ve yağış değişimleri veri seti ile eşleştiren araştırmacılar, aşırı uçlarda cereyan eden olaylarla insan faaliyetleri arasında sağlam bir bağlantı kurdu. Mahsul kıtlığı, seller, ısı dalgaları gibi olaylara odaklanan kombine araştırmalar sonucunda küresel ısınmanın dünyadaki kara alanının yüzde 80’ini etkilediği sonucuna varıldı. Raporun yazarlarından, Almanya’daki Mercator Araştırma Enstitüsü’nde Küresel Ortak Kaynaklar ve İklim Değişikliği araştırmacısı Max Callaghan’ın “İklim değişikliğinin toplumlarımızı ve ekosistemlerimizi nasıl etkilediğini belgeleyen devasa bir delil tabanımız var.” sözlerine yer verildi. Callaghan, ABD’den Güney Sudan’a kadar iklim değişikliğinin dünyanın hemen her yerinde görünür ve fark edilir olduğunu kaydetti.