"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Dünyanın en eski suyu

07 Temmuz 2024, Pazar
Prof. Barbara Sherwood Lollar’ın 2016 yılında yaptığı bir çalışma sonucunda keşfedilen, dünyanın en eski su kaynağı bilim dünyasında büyük bir heyecan uyandırdı. Dünyanın en eski su kaynağı olarak kayıtlara geçen su bir madende keşfedildi.

Su üzerinde yapılan testlerde suyun yüzeyin yaklaşık 3 km altında yer aldığı belirlendi. Su üzerinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bilgiye göre suyun yaşının 1.5-2.5 milyar yıl olduğu düşünülürken bu da suyun dünyadaki en eski su kaynağı olduğunu gösteriyor. Keşfe imza atan Prof. Lollar su kaynağıyla ilgili şunları söyledi: “İnsanlar bu suyu düşündüklerinde, bunun kayanın içinde hapsolmuş çok az miktarda su olduğunu varsayıyorlar. Ama aslında tam size doğru fışkırıyor. Bu şeyler dakikada litrelerce hızla akıyor, suyun hacmi herkesin tahmin ettiğinden çok daha büyük. Suyun tadını da anlatan Lollar, tadının deniz suyundan çok daha tuzlu ve acı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çölde ölenler denizde ölenlerin iki katı

    Ukrayna "Su-25" tipi Rus savaş uçağını vurdu

    Gazze’de patlamamış mühimmat riski artıyor

    Han Yunus’ta 250 bin kişi yerinden edildi

    Çocukla çocuk olmalıyız

    Ekonomik kriz göç ettiriyor

    Zamları durdurun

    Milli Takım, EURO 2024'e veda etti

    Ambulansa yol vermeyen sürücüye 6 bin lira ceza

    Gazze 274 gündür İsrail saldırıları altında: 38 bin 98 Filistinli şehit oldu

    DP’den Yerlikaya’ya sorular

    Meclis’te muhalefet dışlandı

    Hazine’nin nakit açığı 430 milyar lira

    Pezeşkiyan: Size elimi uzatıyorum

    Gazze daha fazla hastaneyi kaybedemez

    Elektrik faturaları doğru fiyatlandı mı?

    Ayşe Ateş: Yarım mahkeme ile kurgulanan tiyatro

    Su aldığı farkedilmesine rağmen tedbir alınmamış!

    Milli Takımı yarı finale hazır

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnanç krizi ve iman hizmeti
    Risale-i Nur'dan

    Hicret esnasında yaşanan mu’cizeler
    Osman ZENGİN

    Şeker Portakalları Ana Okulu
    Sami CEBECİ

    Günah psikolojisi
    Genel

    Milli Takım, EURO 2024'e veda etti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Adnan NACİR

    Problemlere pratik çözümler
    Mehmet KARA

    Vekillerin dilinden ülkenin gerçek gündemi
    Rifat OKYAY

    Sevilmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.