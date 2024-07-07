Dünyanın en eski suyu

Prof. Barbara Sherwood Lollar’ın 2016 yılında yaptığı bir çalışma sonucunda keşfedilen, dünyanın en eski su kaynağı bilim dünyasında büyük bir heyecan uyandırdı. Dünyanın en eski su kaynağı olarak kayıtlara geçen su bir madende keşfedildi.

Su üzerinde yapılan testlerde suyun yüzeyin yaklaşık 3 km altında yer aldığı belirlendi. Su üzerinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bilgiye göre suyun yaşının 1.5-2.5 milyar yıl olduğu düşünülürken bu da suyun dünyadaki en eski su kaynağı olduğunu gösteriyor. Keşfe imza atan Prof. Lollar su kaynağıyla ilgili şunları söyledi: “İnsanlar bu suyu düşündüklerinde, bunun kayanın içinde hapsolmuş çok az miktarda su olduğunu varsayıyorlar. Ama aslında tam size doğru fışkırıyor. Bu şeyler dakikada litrelerce hızla akıyor, suyun hacmi herkesin tahmin ettiğinden çok daha büyük. Suyun tadını da anlatan Lollar, tadının deniz suyundan çok daha tuzlu ve acı olduğunu belirtti. Haber Merkezi

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