Dünyanın yüzde 62’si sosyal medya kullanıyor

Dünyada sosyal medyayı 2024 verilerine göre toplam nüfusun yüzde 62’si kullanıyor. Facebook, aylık aktif 3 milyarı aşkın sayısıyla dünyada en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformu olarak zirvedeki yerini koruyor. YouTube, 57 milyon 500 bin ile en fazla kullanıcıya sahip platform olarak Türkiye’deki liderliği elinde bulunduruyor.

Nisan itibarıyla Facebook, aylık aktif 3 milyarı aşan sayısıyla dünyada en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformu olarak zirvedeki yerini koruyor. Facebook’un da sahibi Meta şirketine ait Instagram ve WhatsApp, aylık 2 milyar kullanıcısıyla listede 3’üncü ve 4’üncü sırada, Facebook Messenger da bir milyar kullanıcısıyla 7’nci sırada bulunuyor. Listede 2’nci sırada Google’ın sahibi olduğu çevrim içi video paylaşım platformu YouTube geliyor. YouTube, dünya çapında 2,5 milyar kişi tarafından kullanılıyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu X (Eski adıyla Twitter) platformu ise 611 milyon kullanıcıyla 12’nci sırada bulunuyor. Çinli sosyal medya uygulamaları arasında en ilgi gören platform, yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısıyla TikTok oldu. We Are Social’ın 2024 raporuna göre 8 milyara ulaşan dünya nüfusunun yüzde 62’sine denk gelen 5 milyar kişi sosyal medya kullanıyor. Haber Merkezi

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