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6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

En fazla ziyaret edilen web siteleri belli oldu

06 Ağustos 2022, Cumartesi 13:01
İlk web sitesinin erişime açılmasının 31 yıl ardından internet kullanıcıları günümüzde en çok Google'ı ziyaret ediyor, en fazla vakti ise YouTube'da geçiriyor.

İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, "World Wide Web" (www) projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 20 Aralık 1990'da yayınlandı. Sadece İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden (CERN) erişime açık olan web sitesi, 6 Ağustos 1991'de Berners-Lee'nin bu siteyi herkesin kullanımına açmasıyla bugün kullanılan web sitelerinin ilk örneği uygulamaya geçti.

İlk web sitesinin erişime açılmasının ardından geçen 31 yıllık süreçte birçok web sitesi kullanıma sunuldu. Bu siteler arasında öne çıkanlar yıldan yıla değişiklik gösterse de arama motorları ve sosyal ağ siteleri kullanıcılardan yoğun ilgi gördü.

Her ziyarette YouTube'da 21 dakika 47 saniye, Facebook'ta 10 dakika harcanıyor

2001 yılında en popüler web siteleri listesinde MSN, Yahoo ve eBay öne çıkarken, 2007 yılında ise sıralama Yahoo, Google ve Ebay şeklinde değişti. MSN, Myspace, AOL gibi siteler dönemin popüler siteleri arasında yer alırken, zaman içerisinde bu platformların da aralarında yer aldığı birçok site popülerliğini kaybetti. 2012 yılında en popüler web siteleri arasında ilk 3 sırayı Google, Facebook ve YouTube oluşturdu.

Günümüzde 2 milyara yakın web sitesi bulunuyor. ABD merkezli arama motoru pazarlama şirketi Semrush'ın Haziran 2022 verilerine göre, en fazla ziyaret edilen web siteleri arasında ilk sırada 47,8 milyar ziyaretçi ile Google yer alıyor. Google'ı; YouTube (46,8 milyar), Facebook (10,6 milyar), Wikipedia (5,8 milyar) ve Twitter (4,8 milyar) takip ediyor.

Similarweb'in verilerine göre, ziyaret başına en fazla vakit geçirilen siteler arasında ise zirvede YouTube yer alıyor. İnternet kullanıcıları her ziyaretlerinde YouTube'da ortalama 21 dakika 47 saniye geçiriyor. Google'da 11 dakika 4 saniye, Twitter'da 10 dakika 40 saniye, Facebook'ta 10 dakika, Instagram'da ise 7 dakika 49 saniye harcanıyor.

İnternet kullanıcılarının yüzde 93'ü sosyal medya kullanıcısı

Kullanıcıların sosyal medyaya olan ilgisi popüler web siteleri listesinin şekillenmesinde önem taşıyor.

Statista'nın verilerine göre, Nisan 2022 itibarıyla dünyada 5 milyar aktif internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam dünya nüfusunun yüzde 63'ünü oluşturuyor. 5 milyar internet kullanıcısının yüzde 93'ü sosyal medyayı kullanıyor.

Nüfusa oranla en fazla aktif sosyal medya kullanıcısına sahip ülkeler arasında ise Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Güney Kore öne çıkıyor. Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları toplam nüfusun yüzde 80,8'ini oluşturuyor.

AA

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