Facebook ve Instagram Avrupa'daki kullanıcılar için reklamsız erişim seçeneği sunulacak

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Avrupa'daki kullanıcılara Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim sağlamaları için aylık abonelik seçeneği sunulacağını duyurdu.

Meta'dan yapılan açıklamada, Avrupa'daki düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de yeni bir abonelik seçeneği sunulacağı bildirildi. Açıklamada, kasım ayında bu bölgelerdeki Facebook veya Instagram kullanıcılarına kişiselleştirilmiş hizmetleri reklamlarla ücretsiz olarak kullanmaya devam etme veya reklamları engellemek için abone olma seçeneklerinin sağlanacağı aktarıldı. Kullanıcıların abone olmaları halinde bilgilerinin reklam için kullanılmayacağı belirtilen açıklamada, abonelik ücretinin web üzerinden aylık 9,99 avro veya iOS ve Android mobil işletim sistemleri üzerinden aylık 12,99 avro olacağı kaydedildi. AA

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