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31 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Fil nüfusu 30 yılda yüzde 86 azaldı

30 Mart 2021, Salı 22:00
Afrika’da fillerin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Kaçak avlanma, mevsim dönüşümleri ve tarım faaliyetlerinin etkili olduğu belirtiliyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), “Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi” raporunda, Afrika’daki fillerle ilgili uyarıda bulundu. Raporda, Orta Afrika’daki fil nüfusunun 30 yılda yüzde 86 oranında azaldığı açıklandı.

Özellikle 2008’den itibaren kaçak avlanma sebebiyle fil nüfusunda azalma olduğuna dikkati çekilen raporda, 2011’den itibaren azalmanın arttığı kaydedildi. Fil nüfusunun azalmasında kaçak avlanma, mevsim dönüşümleri ve tarım faaliyetlerinin artması önemli faktörler arasında sıralandı. IUCN Genel Direktörü Dr. Bruno Oberle, raporla ilgili yaptığı açıklamada, fil nüfusunun korunması için kaçak avlanmanın durdurulması gerektiğinin altını çizerek, ​”Afrika filleri ekosistemin korunması için kilit rol oynuyor.” dedi. IUCN verilerine göre 2016’daki fil nüfusu 415 bin olarak açıklandı.

AA

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