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3 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

Hava tahminlerinin en büyük yardımcısı

03 Eylül 2024, Salı 17:00
Türkiye'de gökyüzüne salınan meteorolojik amaçlı balonlar, hava tahminlerinin yapılmasında uzmanların en önemli yardımcısı konumunda bulunuyor.

Meteoroloji balonları, atmosferin yüksek katmanlarındaki meteorolojik parametre değer-lerinin tahmin edilmesi amacıyla kullanılıyor.

Türkiye’nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturul-masında önemli rol oynuyor.

Salındıktan 90 dakika sonra 35 kilometreye kadar yükselen balon, bir süre sonra basınç nedeniyle patlıyor.  Balonun altına bağlanan ve verileri merkeze gönderen tek kullanımlık cihaz, üzerindeki mini paraşüt sayesinde yeryüzüne yumuşak iniş yapıyor.

Cihazdan otomatik aktarılan veriler, bilgisayardan anlık takip edilebiliyor. Dünya genelinde “Greenwich saati” baz alınarak bırakılan meteoroloji balonları, Türkiye’de her gün 14.30 ile 02.30 saatlerinde iki kez gökyüzüne salınıyor.

AA

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