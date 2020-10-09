İnternet erişiminde en büyük sorun pahalılık

“İSTANBUL YOKSULLUK ARAŞTIRMASI, ÇOCUKLU AİLELERDE DİJİTAL ERİŞİM” ARAŞTIRMASINA GÖRE, HANELERDE İNTERNET EN ÇOK EĞİTİM AMACIYLA KULLANILIYOR VE İNTERNET ERİŞİMİNDE EN BÜYÜK SORUN “PAHALILIK”.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, “İstanbul Yoksulluk Araştırması, Çocuklu Ailelerde Dijital Erişim” araştırmasını yayınlandı. İBB’nin sosyal destek kapsamında olan 65 bin 924 hane ile çocuklu ailelerin, dijital kaynaklara erişimi ve bu kaynakları kullanımı üzerine araştırma yapıldı. Araştırmaya göre, çocuklu yoksul ailelerin yüzde 28’i düzenli bir gelire sahip değil. Yüzde 75’inde okula giden bir veya daha fazla çocuk bulunan yoksul hanelerin, yüzde 40,2’sinin sabit internet aboneliği yok. Hanelerde internet en çok eğitim amacıyla kullanılırken, internet erişiminde en büyük sorun “pahalılık”. Yoksul hanelerde, çocuk sayısı arttıkça internet erişimi azalıyor. Çocuğu okula giden hanelerin yüzde 58,5’inde bilgisayar, yüzde 83’ünde tablet mevcut değil.

Yüzde 28’İnİn düzenlİ gelİrİ yok

Hanelerin yüzde 25,5’inde okula giden çocuk bulunmazken, yüzde 74,5’inde okula giden bir veya daha fazla çocuk bulunuyor. Hanelerin yüzde 28’i düzenli bir gelire sahip değil. Yüzde 54,4’ü 2 bin 500 TL altında, yüzde 10,4’ü 2 bin 500-3 bin TL arasında, yüzde 7,2’si 3 bin TL ve üzerinde kazanıyor. Hanelerin yüzde 59,8’inde sabit internet varken, yüzde 40,2’si bu imkâna sahip değil. Tek çocuklu hanelerin yüzde 36,9’unda, iki çocuklu hanelerin yüzde 39,3’ünde, üç çocuklu hanelerin yüzde 42,6’sında, dört ve daha fazla çocuklu hanelerin ise yüzde 46’sında sabit internet aboneliği mevcut değil. Okula giden çocuğun bulunmadığı hanelerin ise yüzde 48,5’inde, bir veya daha fazla çocuğun okula gittiği hanelerin yüzde 37,4’ünde sabit internet aboneliği mevcut değil. Hanelere yöneltilen “İnternet kullanımında karşılaştığınız zorluklar nelerdir?” sorusuna katılımcıların yüzde 72,9’u, en önemli sebebin “pahalılık” olduğunu belirtti. Yüzde 50’si “yavaşlık”tan dolayı kullanamadıklarını söylerken, yüzde 5,1’i internet kullanımında zorluk yaşamadığını kaydetti. Bu arada, çocuğu okula giden ailelerin yüzde 58,5’inde bilgisayar, yüzde 83’ünde tablet, yüzde 2,6’sında ise cep telefonu bulunmuyor.

İstanbul - Yasin Aydın