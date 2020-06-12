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Küre Dağları'nda keşfedildi

12 Haziran 2020, Cuma 23:00
Bartın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol tarafından Küre Dağları Milli Parkı'nda keşfedilen endemik bitki türü bilim dünyasına tanıtıldı.

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı Öğretim Görevlisi Tunçkol'un Avrupa'nın korunması gereken 100 orman sıcak noktasından biri olan Küre Dağları Milli Parkı'nda eğrelti türü olan yeni bir bitki keşfetti. 

Dünyada ilk kez keşfedilen bitki türüne bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Asia Minor (Küçük Asya) adına ithafen, "Polystichum asiae-minoris" adı verildi.

Tunçkol ile Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Mühendisi Hasan Yaşayacak, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesinden Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Missouri Botanical Garden'dan Prof Dr. Li-Bing Zhang tarafından bilim dünyasına kazandırılan bitki türü ile ilgili bilimsel yayın dünyanın önde gelen prestijli dergilerinden olan "Phytotaxa"da yer aldı.

"Koruma altına alınması planlanıyor"

Tunçkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu bitki türünün keşfedildiği yer olan Küre Dağları Milli Parkı'nın içerisindeki Horma Kanyonu'nda 100 kök bireye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bitkinin yayılış alanı ve bu alandaki sayısı göz önünde bulundurularak neslinin tabiatta tükenme riskinin aşırı derecede yüksek olduğunun kabul edildiğini anlatan Tunçkol, "IUCN kırmızı listesine göre Critically Endangered tehlike kategorisi verilmiştir. Bu yeni endemik türünün korunması, neslinin devamı için önümüzdeki dönemde gerekli koruma çalışmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ile tür eylem koruma planı çalışmalarının en kısa sürede yapılması planlanmaktadır." diye konuştu.

"Horma Kanyonu'ndaki yeni yolun yapımı, türü keşfetmemizi sağladı"

Dünya için yeni olan bu türe Horma Kanyonu içerisinde yapılan yeni yürüyüş yolu ile ulaşabildiklerini aktaran Tunçkol, şöyle devam etti:

"Küre Dağları Milli Parkı 2013'te 'Korunan Alanlar Ağı Parkları sertifikasına sahip milli park olarak kabul edildi ve Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Bünyesinde birçok endemik bitki ve hayvan türü barındıran milli park, ayrıca Dünya Doğayı Koruma Vakfının doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli 200 ekolojik bölgeden biridir. Bu bölgede yapılan çalışmalar eşsiz güzelliklerin görülmesi açısından oldukça önemli bir yere sahip."

Rektör Uzun tebrik etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da yeni bir bitki türünün bilim dünyasına kazandırılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bilimsel konularda üretkenliğimizi her geçen gün arttırıyoruz. Bilimsel yayınlarımız ve projelerimizle bölgemizden başlayarak, ülkemizin kalkınmasına destek oluyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir bir gelişmeyle başarılarımızın artarak devam etmesidir. Bu noktada bölgemizdeki çalışmalar neticesinde yeni bir bitki türünü bilim dünyasına kazandıran Ulus Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol ile birlikte çalışma ekibini tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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