Küresel ısınma ölümlere sebep oluyor

01 Haziran 2021, Salı 20:54
Sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37’sine küresel ısınmanın sebep olduğu ortaya kondu.
Bilim insanları, dünya genelindeki 732 şehirdeki 1991-2018 arasındaki sıcaklık kaynaklı ölümleri araştırdı. Bu kapsamda, şehirlerdeki sıcaklıklar bilgisayar ortamında hazırlanan simülasyonlarla iklim değişikliği yaşanmamış ihtimalleriyle kıyaslandı.
Araştırmada, sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37’sinin küresel ısınmanın tetiklediği aşırı sıcaklıklar sebebiyle gerçekleştiği ortaya kondu. İklim değişikliği sebebiyle en fazla can kaybının Güney Amerika’da görüldüğü ve Brezilya’nın Sao Paulo şehrinin yıllık ortalama 239 ölümle başı çektiği kaydedildi. Araştırmada, 732 şehirde yıllık ortalama aşırı sıcaklık kaynaklı can kaybının 9 bin 700 olduğuna dikkat çekildi.
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AA
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