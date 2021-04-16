Tedbir alınmazsa 200 gün sıcak geçecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ve kuraklık riskiyle ilgili Türkiye’ye özgü 2120 yılına yönelik senaryo hazırladı.

Rapora hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, önlem alınmazsa yüzyıl sonra Güney ve Doğu Anadolu’da bir yılda 200 günün sıcak dalgası altında geçeceğini vurguladı. Hürriyet’in haberine göre, Doğu ve güneydoğuda sıcak hava dalgası beklenen gün sayısının yüz yıl sonunda yılda 200 güne çıkabileceğinin öngörüldüğünü ifade eden Özkaldı, “Sıcak hava dalgalarındaki artış orman yangınları riskini de maalesef arttırıyor. Kar örtüsünde azalmalar su stresini arttıracak. Fırat, Dicle ve Konya kapalı havzalarında su açığı öngörülüyor. Doğu Karadeniz ve Çoruh havzalarında su fazlası öngörülüyor” diye konuştu.

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