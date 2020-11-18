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19 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Küresel ısınma koronadan daha büyük bir tehdit

18 Kasım 2020, Çarşamba 17:00
Küresel ısınmanın koronavirüs salgınından daha büyük bir tehdit olduğunu vurgulayan Uluslar arası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, iklim değişikliği bağlantılı afetlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), iklim değişikliğinin etkileri ile ilgili yayımladığı raporda, iklim değişikliğinin koronavirüsten daha büyük bir tehdit oluşturduğuna ve aynı hızda mücadele gerektirdiğine vurgu yaptı. 1960’lı yıllardan bu yana dünyayı etkileyen büyük doğal afetlerin mercek altına alındığı raporda iklim değişikliğine ve hava koşullarına bağlı aşırılıkların sıklığı ve yoğunluğunun giderek arttığına dikkat çekildi. DW’deki habere göre iklim değişikliği ve hava koşullarına bağlı afetlerin sayısının 1990’lı yıllara göre yüzde 35 oranında arttığına işaret edilen raporda, sadece 2019 yılında dünyada kaydedilen 308 doğal afetin yüzde 77’lik bölümünün iklim ya da hava şartları kaynaklı olduğu, bu afetlerde 24 bin 400 insanın öldüğü belirtildi.

On yılda 410 bin kişi öldü

İklim değişikliği ve aşırı hava olayları sebebiyle, büyük çoğunluğu yoksul ülkelerde olmak üzere son on yılda 410 bin kişinin can verdiği, en fazla can kaybının aşırı sıcaklar, kuraklık ve fırtınalar dolayısıyla kaydedildiği bildirildi. IFRC, “uzun vadede bütün insanlığı tehdit eden bu tehlikeye karşı gerekli aciliyette hareket edilmesi” çağrısı yaparak, önümüzdeki on yılda gelişmekte olan 50 ülkeye iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkabilmelerinde yardım edebilmek için 50 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç olduğunu vurguladı. Küresel ısınmanın koronavirüs salgınından daha büyük bir tehdit olduğuna vurgu yapan IFRC, Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsü pandemi ilân ettiği Mart ayından bu yana dünyada 100’den fazla tabiî afet meydana geldiğine ve bu afetlerden 50 milyonu aşkın insanın etkilendiğine dikkat çekti.

“İklim değişikliğinin aşısı yok”

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, dünyada 1,3 milyon insanın ölümüne yol açan koronavirüsün çok ciddî bir kriz olduğunu, ancak iklim değişikliğinin orta ve uzun vadede insan hayatına ve yerküreye çok daha güçlü etkilerinin olmasını beklediklerini kaydetti. Chapagain, koronavirüse karşı kısa zaman içinde bir ya da birkaç aşının kullanıma sunulmasının beklendiğini belirterek “Ancak iklim değişikliğine karşı maalesef hiçbir aşı yok” uyarısı yaptı.

Etiketler: küresel ısınma, korona, tehdit
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