Kuyruklar uzadı öğrenciler mağdur oldu

Üniversitelerin 16 Mart’tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından evlerine gitmek isteyen öğrenciler mağduriyetler yaşadı.

Erzurum, Kastamonu, Çorum, Amasya, Sinop ve Tokat, İzmir, Manisa ve birçok ilde üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs firması yazıhaneleri önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Öğrenciler seyahat firmalarının internet sitelerinden bilet almak için çaba içerisine girdi. İnternet siteleri aşırı yoğunluktan çöktü. Bazı otobüs firmaları da talebi karşılayabilmek için ek sefer düzenledi. Erzurumda öğrencilerden Dilek Karabulut, okulların erken tatil edilmesi haberine sevindiklerini belirterek, “Yaklaşık 1 saattir buradayız, otobüs firmalarının acentelerinde ve internet sitelerinde sistem çökmüş. İnşallah bilet alırım.” dedi.

Bayramlar dışında bu tarz yoğunluklar pek olmazdı

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir otobüs firması çalışanı Suat Alaca, “Bayramlar dışında bu tarz yoğunluklar pek olmazdı. Bugün tatil açıklamasının ardından aşırı bir yoğunluk oluştu. Yer var, ama sistemlerimize giriş sağlayamıyoruz. O nedenle öğrenciler bilet almak için bekliyor.” dedi. Öte yandan İzmir Otogarına gelen çok sayıda öğrenci, bilet bulmak için firmaları tek tek gezdi, bazı öğrenciler ise bilet bulamadı. Firmalar okulların tatil edilmesiyle gelen yoğun taleplere ek sefer düzenleyerek cevap vermeye çalışıyor.