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11 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Marmara’da iki fay birden kırılabilir

10 Mart 2023, Cuma 23:35
Prof. Dr. Naci Görür, muhtemel Marmara depremi için uyarılarda bulundu.

“Marmara Denizi’nde beklenen deprem 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir. Bütün senaryolar ve hazırlıklar 7.5 büyüklüğünde deprem için yapılıyor. Marmara’da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman 6’lar mertebesinde deprem üretir. Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur. Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğundadır. Kırıldığı zaman minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6’yı bulabilir. Marmara’nın batısında Tekirdağ fayı muhtemelen 1912 Şarköy depreminde kırıldığı için orada büyük bir depremin üretileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla Marmara’da depremin 7.2 ile 7.6 arasında değişeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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Kayseri’de korkutan deprem fırtınası

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Ahmet Ercan, 7 Mart günü 30 dakika içinde 4.7, 4.4 ve 4.3 büyüklüğündeki üç depremle sarsılan Kayseri’de önceki sabah 05.28’de yeniden bir deprem yaşanmasını değerlendirdi. Tüysüz, “Erkilet fay sonunda küçük kırılmalar sürüyor 4,8” deyip şu yorumu yaptı: “Kayseri’deki deprem etkinliği bir deprem fırtınası şeklinde sürüyor. Deprem fırtınaları çok sayıda depremin irili ufaklı bir arada olduğu, genellikle orta büyüklüğe erişen bir hareketliliktir. En son Akhisar’da uzun süren bir fırtına olmuştu” ifadelerini kullandı. Tüysüz sonrasında da, “6 büyüklüğünde bir depremin enerjisini boşaltmak için 1000 tane 4 büyüklüğünde ya da 32000 tane 3 büyüklüğünde deprem olması gerekir” dedi. Ercan ise “Kayseri diri kırıklarla örülüdür” diyerek şöyle devam etti: “Ancak çok büyük depremler üretmezler. Kayseri’de olan M4,9luk deprem K.Maraş M7,9’ca irkitilmiştir. 1835’de M6,5’luk 8 şiddetindeki deprem ürettiği en büyük depremdir. Bir süre sarsılıp geçeceğini umuyorum.”

Haber Merkezi

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