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9 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

NASA'dan Salda Gölü'ne ilişkin yeni paylaşım

08 Ekim 2021, Cuma 20:00
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) sosyal medya hesaplarından birinde yaptığı yeni Salda Gölü paylaşımı dikkati çekti.

NASA'nın Salda Gölü çalışmalarına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, NASA'nın Salda Gölü'nün fotoğrafıyla yaptığı paylaşımı yorumladı.

Mars'taki Perseverance robotuyla elde edilen verilerle NASA'nın Salda Gölü'ne olan ilgisinin sürdüğünü belirten Balcı, gölle bir zamanlar göl tabanı olduğu düşünülen Jezero Krateri'nin benzerliğine ilişkin önemli çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Balcı, NASA'nın göle olan ilgisinin Mars'tan yeni veriler elde ettikçe arttığını vurgulayarak, "Bizim NASA ekibiyle yaptığımız çalışmalarda da bölgenin ne kadar önemli olduğunu, gölün değerli veriler içerebileceğini görmüştük. Özellikle gölde biyolojik etkilerle oluşan karbonatların kraterde var olduğunu düşündüğümüz unsurlara önemli oranda rehberlik edeceğini biliyoruz. NASA bir kere daha bunu hatırlatmak istedi." ifadelerini kullandı.

"Zaman içinde Salda Gölü çok daha önemli olacak"

Verilerin işlenmeye başlanmasıyla gölün öneminin bir kere daha ortaya çıktığına işaret eden Balcı, şunları kaydetti:

"Perseverance robotunun üzerinde bulunan küçük bir sondaj cihazıyla Mars'tan kayaç örnekleri alındı ve başarılı olundu. Veriler işlenmeye başladığı sürece kraterin gölle olan benzerliğinde güvenebileceğimiz önemli veriler ortaya çıkıyor. Güvenebilir veriler artıkça benzerliğin ne ölçüde, özellikle gölün neresinde olduğu konusunda önemli sonuçlar elde ediliyor. Bu analizler ortaya çıkmaya başlayınca 'biyoiz' dediğimiz bikrobiyal yaşamın izlerini taşıyan kayaçların yapısı hakkında önemli veri üretecek bizim için. Zamanla alınan örneklerin özellikle 2030'da başka bir vizyonla dünyaya getirilerek analizlerinin daha detaylı yapılacak olması ayrıca önem taşıyor. Zaman içinde Salda Gölü çok daha önemli olacak ve elde edilen verilerin kıyaslanması için de bir kalibrasyon alanı olabilecek potansiyele sahip."

Kurum, sosyal medya hesabından NASA'yı etiketleyerek "Salda Gölü" paylaşımı yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Instagram hesabından Salda Gölü paylaşımı yapan NASA'yı etiketleyerek Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Salda hep güzel kalacak... Uzaydaki yaşamın sırrı Salda Gölü'nde." ifadesini kullanan Kurum, özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Salda Gölü'nün videosuna yer verdi.

Videoda gölün Mars'taki bilimsel incelemelere kaynaklık ettiği, bilim insanlarına göre Salda Gölü kıyılarının Mars'ın milyarlarca yıl önceki haline benzediği bilgisi yer aldı.

AA

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