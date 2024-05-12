Okyanus sıcaklıkları rekor üstüne rekor kırdı

BBC analizi, iklim değişikliğinin etkisiyle okyanus sıcaklıklarının geçen yıl boyunca her gün rekor üstüne rekor kırdığını buldu.

50 gün ise, şimdiye kadarki en büyük farkla sıcaklık rekorları kırıldı. Bunda gezegenimizi ısıtan sera gazları kadar El Niño hava olayının da etkisi vardı. Okyanusların aşırı ısınması deniz hayatına büyük bir darbe vurarak yeni bir mercan ağarma dalgasına yol açtı. Analiz, Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus İklim Servisi verileriyle yapıldı. Okyanuslar uzun yıllar boyunca iklim değişikliği konusunda ‘joker kartı’ olarak görüldü. Haber Merkezi

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