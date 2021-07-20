"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Prof. Dr. Şaylan'dan kuraklık uyarısı: 'Endişelenmeliyiz'

20 Temmuz 2021, Salı 20:02
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaylan, gelecekte kuraklığın önem verilmesi gereken konulardan biri olduğunu belirterek, "Zararları büyük olacağı için erken önlemler almamız gerekiyor." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, yaptığı açıklamada, 1850 yılından sonra sanayileşmeyle birlikte fosil yakıtların atmosfere tabii olmayan yollarla beklenenden çok daha erken salınımının başlandığını hatırlattı.

Atmosferde sera gazı miktarlarının artmasının ısınmaya neden olduğunu anlatan Şaylan, "İklim değişikliğine insanların etkisi var. Bunun yanında doğal olaylar da iklim değişikliğine neden oluyor. Ancak insanoğlunun iklim değişikliği üzerinde etkisi şu anda daha fazla." diye konuştu.

Prof. Dr. Şaylan, iklim değişikliği ve etkileri konusunda şunları kaydetti:

"Ne yazık ki dünyada sıcaklık artıyor. Atmosferde sera gazı konsantrasyonunun artması küresel ısınmaya neden oluyor. Bu da sıcaklıkları değiştiriyor, buharlaşmayı arttırıyor. Bu durum dünyanın her yerinde de aynı olmuyor. Farklı ülkelerde farklı şekilde bu durum yaşanıyor. Çok kurak olan bir yer daha kurak hale geliyor, çok soğuk olan bir yer daha sıcak hale geliyor. Bunların sonucunda deniz seviyeleri yükseliyor, deniz seviyesine yakın alanlar su altında kalma riski altında kalıyor. Bazı ülkeler bu riski yaşıyorlar. Bu ilerde göç problemlerini de ortaya çıkarabilir. Küresel ısınmadan dolayı aşırı hava olaylarının sayısında artışlar meydana gelecek. Son yıllarda sel veya kuraklık problemlerini fazla sayıda görmeye başladık."

"Kuraklıktan endişelenmeliyiz"

İklim değişikliğiyle ilgili dünyada araştırmacıların bilgisayar yazılımlarıyla çalışmalar yaptığını ifade eden Şaylan, çalışmalarla dünyada iklimin gelecekte nasıl değişeceğiyle ilgili gün gün tahminler yapılabildiğini anlattı.

Şaylan, tahminlerin iklim değişikliğiyle ilgili ortaya bazı bilgileri çıkardığını aktararak, "Tahminlere göre, ülkemizde Karadeniz Bölgesi'nde gelecekte yağışlar azalmayabilir. Bu durum ilerleyen yıllarda Karadeniz'de kuraklığın olmayabileceğini bize gösteriyor. Bazı yıllarda kuraklık olabilir, ama iklimsel olarak uzun yıllık Karadeniz'de kuraklık görülmeyebilir. Ancak iklimin gelecekte nasıl değişebileceğinin bölge yerine daha küçük ölçekte değerlendirilmesi daha yararlı olacaktır. Diğer bölgelerimizde yağışlarda farklı mevsimlerde bir azalma beklentisi var. Yağışların azalması yer üstü ve yeraltı su kaynaklarımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum barajlardaki su seviyesini, enerji üretimimizi, tarım alanlarını, tarımsal ürünlerimizi, üreticiyi etkiler." değerlendirmesini yaptı.

Dünya’da kuraklık riski ile karşı karşıya olabilecek ülkelerin, kuraklıktan endişelenmesi gerektiğinin altını çizen Şaylan, şunları kaydetti:

"Gelecekte kuraklık bizim önem vermemiz gereken konulardan birisidir. Zararları büyük olacağı için erken önlemler almamız gerekiyor. İklim bilimciler 2100 yılına kadar farklı senaryolar ile gün gün gelecek için tahminlerde bulunuyorlar. Ülkemizde iklim modelleri ve farklı senaryolara göre 2100 yılına kadar ortalama hava sıcaklığının 5-6 derece artması bekleniyor. Bu konuda kullanılan farklı model ve senaryoların sonuçları da farklıdır. Bu önemli bir rakamdır. Böyle bir durumda diğer meteorolojik faktörlerde değişmektedir. Bu durum ülkemizdeki su kaynaklarını olumsuz etkileyebilir, daha yüksek hava sıcaklıkları buharlaşmayı arttırır. Bu durumun önüne geçmemiz lazım. Ayrıca sera gazı emisyonlarımızı azaltmamız lazım. Bu problem dünyanın problemi aslında. Sera gazını azaltamazsak sera gazı konsantrasyonları daha da artacak. Bu da kuraklık, sel gibi aşırı hava olaylarını arttırabilir; ayrıca orman yangınları, su kaynaklarımız, bitkisel ve hayvansal üretimimiz bundan olumsuz yönde etkilenebilir."

AA

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 24 saatteki vaka sayısı 9 bine yaklaştı; Bakan Koca uyardı

    Prof. Dr. Şaylan'dan kuraklık uyarısı: 'Endişelenmeliyiz'

    Sırpların katlettiği 12 sivil daha ebediyete uğurlandı

    Tatilin ilk 4 günündeki kazalarda 17 kişi öldü, 124 kişi yaralandı

    ABD'li dondurma şirketinden işgalci İsrail'i kızdıran karar

    Kahramanmaraş'taki yangın kontrol altında

    Jeff Bezos'un da uzay yolculuğu gerçekleşti
    📷

    Edirne 'sarı gelin'le süslendi

    Türkiye'den Fransa'ya tepki: Macron'un teröristlerle görüşmesini kınıyoruz

    Kabe'ye geçerek ziyaret tavafını gerçekleştirdiler

    Kurbanlarımız kesildi

    Dünya genelinden Kurban Bayramı manzaraları

    "Irak halkının bir an bile emniyeti ve mutluluğu tatmasını istemiyorlar"

    Mescid-i Aksa'da on binlerin katılımıyla bayram namazı coşkusu

    Kurban Bayramı atmosferi ve heyecanı yurdun dört bir yanında

    Pandemisiz bayramlara kavuşmak duasıyla

    '15 Temmuz'un kayıp silahları' nerede?

    OHAL'de seçim meşru olmaz

    İzmir - Gölcük’te geleneksel buluşma

    İsrail’i önleyin çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bereketiyle gelen Kurban Bayramı
    Genel

    Kurbanlarımız kesildi
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ittihad ediyor
    Genel

    '15 Temmuz'un kayıp silahları' nerede?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bin yalan, bin “E” (emülgatör) katkılı siyaset!
    Faruk ÇAKIR

    Milletçe bayramlara muhtacız
    Genel

    OHAL'de seçim meşru olmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.