Restoranlar artık komisyon ödemeyecek

Kartlı alışverişlerde ödeme almak için 30 gün beklemek zorunda kalan restoranlar, Türk mühendisler tarafından geliştirilen NarPOS yazılımı ile artık paralarını herhangi bir komisyon bedeli olmadan ertesi gün alacak.

Ayrıca işletmeler adisyon için de ücret ödemeyecek. Türk mühendisler tarafından geliştirilen NarPOS yazılımı, sunduğu çözümlerle işletmelerin kepenk indirme oranını düşürürken, aynı zamanda işletmelerin maliyetlerini azaltmayı ve uzun vadede enflasyonun düşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. NarPOS Kurucu Ortağı ve CEO’su İlyas Akça, 14 binden fazla restorana hizmet verdiklerini belirtti. Haber Merkezi

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