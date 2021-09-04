Salgında hava kalitesi iyileşti

Birleşmiş Milletler (BM) geçen yıl hava kalitesinde kısmÎ bir iyileşme olduğunu açıklayarak bu iyileşmenin geçici olduğuna dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Cuma günü ilk kez yayımladığı Hava Kalitesi ve İklim Bülteni’nde koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında alınan kısıtlama tedbirleri sonucu hava kirliliğine yol açan emisyonlarda azalma olduğunu açıkladı. Örgüt, hava kirliliğinde azalmanın “düzensiz” olduğunu belirterek, dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesinin olması gereken düzeylerin altında bulunduğunu kaydetti. Raporda, hava kirliliğine yol açan bazı kirleticilerin daha sık ve yüksek düzeyde görüldüğüne de dikkat çekildi. WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, “Covid-19 planlanmayan bir hava kalitesi deneyiydi ve bazı geçici bölgesel iyileşmeler sağladı” diyerek, “Ancak bir salgın, nüfus ve iklim değişikliğine neden olan etkenlerin üstesinden gelmek ve insan ve gezegenin sağlığını korumak için gereken sürdürülebilir ve sistematik eylemlerin ikamesi değildir” uyarısında bulundu.

“Gelişmeler kısa vadeli”

WMO raporunda hava kalitesini bozan ana kirleticiler olan sülfür dioksit, nitrojen oksit, karbon monoksit ve ozon değerlerindeki değişimler ölçüldü. Cenevre merkezli örgüt kirletici emisyonlarda “benzeri görülmemiş bir azalmaya” dikkat çekti. Örgütün atmosferik çevre araştırması bölümünden Oksana Tarasova bu tür gelişmelerin kısa vadeli olduğunu belirterek, örnek olarak kısıtlamalar sonrası trafiğe araç çıkmadığında bunun etkisinin derhal hissedildiğini ancak araçlar tekrar trafiğe çıkınca durumun tersine döndüğünü kaydetti. Tarasova küresel ısınmaya neden olan sera gazlarında atmosferik değişikliklerin meydana gelmesinin yıllar aldığını belirtti.

“Gelişmeler kısa vadeli”

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Cuma günü ilk kez yayımladığı Hava Kalitesi ve İklim Bülteni’nde koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında alınan kısıtlama tedbirleri sonucu hava kirliliğine yol açan emisyonlarda azalma olduğunu açıkladı. Örgüt, hava kirliliğinde azalmanın “düzensiz” olduğunu belirterek, dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesinin olması gereken düzeylerin altında bulunduğunu kaydetti. Raporda, hava kirliliğine yol açan bazı kirleticilerin daha sık ve yüksek düzeyde görüldüğüne de dikkat çekildi. WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, “Covid-19 planlanmayan bir hava kalitesi deneyiydi ve bazı geçici bölgesel iyileşmeler sağladı” diyerek, “Ancak bir salgın, nüfus ve iklim değişikliğine neden olan etkenlerin üstesinden gelmek ve insan ve gezegenin sağlığını korumak için gereken sürdürülebilir ve sistematik eylemlerin ikamesi değildir” uyarısında bulundu.

WMO raporunda hava kalitesini bozan ana kirleticiler olan sülfür dioksit, nitrojen oksit, karbon monoksit ve ozon değerlerindeki değişimler ölçüldü. Cenevre merkezli örgüt kirletici emisyonlarda “benzeri görülmemiş bir azalmaya” dikkat çekti. Örgütün atmosferik çevre araştırması bölümünden Oksana Tarasova bu tür gelişmelerin kısa vadeli olduğunu belirterek, örnek olarak kısıtlamalar sonrası trafiğe araç çıkmadığında bunun etkisinin derhal hissedildiğini ancak araçlar tekrar trafiğe çıkınca durumun tersine döndüğünü kaydetti. Tarasova küresel ısınmaya neden olan sera gazlarında atmosferik değişikliklerin meydana gelmesinin yıllar aldığını belirtti.