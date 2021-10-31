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31 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Tasarruf, çevreye zararı azaltıyor

31 Ekim 2021, Pazar 21:55
Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Enis Bulak, “Kaynakların tasarruflu kullanımı çevreye verilen zararı azaltarak doğal kaynakların daha uzun ömürlü kullanılmasına olanak sağlar ve ülkelerin gelişmesinde önemli ekonomik katkılarda bulunur” dedi.

ASLAN ÖZDEMİR - İSTANBUL

Kaynakların tasarruflu kullanımı, çevreye verilen zararı azaltarak doğal kaynakların daha uzun ömürlü kullanılmasına imkân sağlıyor. Verimlilik ilkelerine bağlı kalarak tüketim kültürünün değiştirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, kullanılmayan bilgisayarı kapatmak, odadan çıkarken ışığı kapatmak, evlerin muhafazalı bir şekilde inşa etmek, evden ayrılırken kombinin derecesini düşürmek gibi pratik uygulamaların sahip olduğumuz limitli kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağladığına dikkat çekiyor.

Dünyada tasarrufun önemine dikkat çekmek, refah seviyesini arttırmak, tüketimi değil biriktirmeyi teşvik etmek ve kaynakların sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü olarak anılıyor. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Enis Bulak, tasarruf ve kaynakların verimli kullanılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyada sınırlı bulunan kaynakları kontrollü ve bilinçli tüketmenin her geçen gün daha da önem kazandığını kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Enis Bulak, “Tasarruf ve kaynak verimliliği, artan nüfusla birlikte hızla azalan kaynakların doğru kullanımı konusunda dikkat çekilen konuların başındadır. Günlük yaşamımızda kullandığımız kaynakların üretilmesi aşamalarında doğada çevresel ve iklimsel etkiler oluşur. Kaynakların tasarruflu kullanımı çevreye verilen zararı azaltarak doğal kaynakların daha uzun ömürlü kullanılmasına olanak sağlar. Kaynakların tasarruflu kullanılması, ülkelerin gelişmesinde önemli ekonomik katkılar sağlar.” dedi. 

Tüketim kültürünü değiştirmeliyiz

Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Enis Bulak, “Kaynakların ekonomideki akışı, sürdürülebilir kullanım seviyesinin en üst limitine ulaştığında uzun vadede ekonomik büyümeyi yakalamanın tek yolu kaynak verimliliğini aktif bir şekilde uygulamaktır. Kısacası bu durum aynı miktar kaynaktan daha fazla çıktı üretirken, tüketim ve israfı azaltmanın yollarını bulmak anlamına gelir.” dedi.

“Bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi, çevresel etkilerin azaltılması ile sağlıklı bir çevrede yaşamanın getirdiği yaşam kalitesini arttırır” diyen Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Enis Bulak, “Ayrıca, kaynak verimliliğinin teşvik edilmesiyle endüstrinin rekabet edebilme kabiliyeti ve istihdam seviyesi artar. Özellikle geri dönüşüm ve geri kazanım sektörleri bu sayede desteklenirken üretim için önemli olan hammaddelerin güvenli bir şekilde tedariki sağlanır. Kaynak verimliliği çerçevesinde çevre ve iklim dengesini sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak için hammaddeler bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır. Enerji, malzeme ve maliyet noktalarında uygulanacak olan kaynak verimliliği ile birçok alanda tasarruf sağlanarak oluşan ürün taleplerine başarılı bir şekilde cevap verilebilir.” diye konuştu. Dr. Bulak, “Toplum olarak üretilen seviyenin üzerinde tükettiğimiz şu günlerde çevreye daha duyarlı bir birey olarak kullandığımız malzeme ve araçların geri dönüşümüne önem vererek ekosistemi korumalıyız. Özellikle çalıştığımız ve yaşadığımız mekanlarda verimlilik ilkelerine bağlı kalarak tüketim kültürünü değiştirmeliyiz. Atık oluşumunu en aza indirirken malzemeleri ve kaynakları kullanımlarının sonunda ürün döngüsüne geri döndürerek değerlerini mümkün olduğunca uzun süre korumayı hedeflerken döngüsel ekonomiye destek vermeye çalışan bireyler haline gelmeliyiz.” dedi.

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