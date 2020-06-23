Tüketici mobile alışıyor

Alışveriş uygulamaları, satın alma oranlarında %40 artışla tarihi bir etkileşim görürken, mobil alışveriş tüketicilerin ilk tercihi olma yolunda hızla ilerliyor.

Global mobil uygulama pazarlama platformu Adjust, uygulama pazarlaması ve yeniden hedefleme alanlarında hizmet veren Liftoff işbirliğiyle, hızla büyüyen mobil uygulama ticareti hakkında yeni bir rapor yayımladı.

Bugüne kadarki en kapsamlı verileri kullanan bu çalışma, mobil alışveriş uygulamalarının önemli oranda büyümeye devam edeceğini gösteriyor. Rapor ayrıca Kuzey Amerika’nın (NAR) mobil alışverişte lider olduğunu belirtiyor ve EMEA bölgesindeki kullanıcıların mobil alışverişe sıcak baktıklarının altını çiziyor. Nisan 2019 ile Nisan 2020 arasında 10 milyon indirme, 53 milyar reklam gösteriminin ve 2 milyon uygulama içi ilk kullanıcı hareketlerin analiz edildiği raporda şu noktalar yer alıyor:

Kullanıcı sayısı artıyor

Analizler, alışveriş uygulamalarının kullanıcı sayısının arttığına işaret ediyor. İlk alışverişini tamamlayan bir kullanıcıyı kazanmanın maliyeti 19.47 dolar seviyesinde ve bu rakam yıllık bazda yarıdan fazla düşmüş durumda. Ayrıca etkileşimler %40 arttı ve geçen yıl %10.5 olan satın alma oranı bu yıl %14.7’ye yükseldi. Buna ek olarak COVID-19 nedeniyle uygulanan karantina ile birlikte tüketiciler mobil alışverişi her zamankinden daha çok kullanıyorlar. Kurulum maliyetleri yıl boyunca nispeten istikrarlı olsa da karantina uygulamasının en yoğun olduğu Mart 2020’de 2.48 dolar ile birlikte yılın en düşük seviyesine indiği belirtildi.

Türkiye’nin dahil olduğu bölgede durum nasıl?

Fizikî temas noktalarının azaldığı salgın sürecinde markalar büyümeye devam etmek için mobil uygulamaları kullanıyorlar. Ve Adjust’a göre, şirketler şimdiden kullanıcıları yeniden etkileşime sokmaya ve kazandıkları kullanıcıları tutmaya başladılar bile. Adjust’ın Ortadoğu, Afrika, Türkiye, Güney Avrupa ve Benelüks Bölge Müdürü Ender Özcan da “E-ticaret endüstrisi, COVID-19 ile birlikte Mart ayının başlarında bir şok geçirdi ve pazarlamacılar reklam harcamalarını kıstı” diyor “Ancak sektör Nisan’da kendini toparlamaya başladı. Artık müşterileri funnel’a çekmek ve mevcut müşterileri etkileşim içinde tutmak için hedefleme ve yeniden etkileşim kampanyalarına devam etmek için büyük bir istek var.”şeklinde konuşuyor.

Reyhan Keser - İstanbul