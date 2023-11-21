"Vergi ve icra borcu ödeme" içerikli iletilere dikkat!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya uygulamaları üzerinden gelebilecek vergi veya icra borcu sorgulama ve ödeme içerikli asılsız iletilere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vergi/icra borcu sorgulama ve ödeme içerikli sahte linklere dikkat. Sosyal medya ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelebilecek asılsız içeriklere itibar etmeyin." uyarısında bulunuldu. Paylaşımda şunlara yer verildi: "Kaynağını bilmediğiniz mesaj içeriklerinde 'ceza ödeme, ceza sorgulama' benzeri ifadelerle iletilen sahte bağlantılara karşı duyarlı olun. 'Vergi/icra borcunuz vardır, son ödeme günü' şeklinde ifadelerle panik ve endişe oluşturmayı amaçlayan asılsız içeriklere itibar etmeyin. Teyit edemediğiniz kaynaklardan gelen mesaj ve e-posta içeriklerindeki şüpheli bağlantılara tıklamayın. Bu ve benzeri işlemlerinizi ilgili kurumlara ait resmi uygulama ve internet sitelerini ya da e-Devlet hizmet kapısını kullanarak takip edin." Paylaşımda ayrıca, vatandaşların, vergi veya icra borçlarını "turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu" üzerinden ödeyebilecekleri hatırlatıldı. AA

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