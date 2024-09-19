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19 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Veri hızında sonda, faturada birinciyiz

19 Eylül 2024, Perşembe 10:40
Türkiye’nin 3 büyük operatör şirketinin faturalara yaptığı fahiş zamlar kullanıcıları isyan ettiriyor. Türk Telekom Mobil, Turkcell ve Vodafone’un faturalı hat tarifelerinde zamlar yüzde 400’leri buldu.

Konuyla ilgili KARAR’a konuşan Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün: “Operatörler, kâr oranları yüksek olduğu için fiyatlarda istedikleri şekilde düzenleme yapabiliyorlar. Ancak baz almaları gereken husus, BTK’nın azami ücret tarifesi” dedi. Türkiye’de GSM hizmetlerinin köşelerini 3 şirket tutuyor: Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone. Bu şirketlerin, mevcut taahhütleri bitince abonelerine yaptıkları zamlar ise dudak uçuklatıyor. Seçeneksiz kalan kullanıcılar da aynı operatörlere çok daha yüksek fiyatlar ödemeye devam ediyor. Kullanıcılar için 3 haneli rakamlar normalleşti, operatörler ise 4 haneleri zorluyor. “Fırsat” olarak sunulan kampanyalı paketlerde birçok kullanıcının ya hiç kullanmadığı ya da bir kısmını kullandığı ek uygulamalar bulunuyor ancak kullanıcıların öncelikleri internet ve dakika hakkı. 

Fiyatlar yüksek kalite düşük

Fiyatlar yüksek ve kârlar yüksek; kalite düşük. Hız testi şirketi “Speedtest by Ookla” verilerine göre Türkiye’de ortalama mobil indirme hızı 46,37 Mbps. Türkiye, mobil hız konusunda 147 ülke arasında 58’inci sırada yer alıyor. Sabit internette ise ortalama 42,90 Mbps indirme hızı ile listenin 106’ncı sırasında. Türkiye’nin servis sağlayıcıları Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un indirme hızları sırasıyla 56,73 Mbps, 30,78 Mbps, 20,36 Mbps. Şu an listenin başında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki en iyi iki servis sağlayıcısının ortalama indirme hızı ise 216,65 Mbps ve 154,02 Mbps.

ZAMLI TARİFELER İSYAN ETTİRDİ

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, olması gerekenden fazla fiyatlandırma yapan operatörlerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) şikayet edilebileceğine dikkat çekerek cezasının ağır olabileceğini hatırlattı: Mağduriyetlerini dile getiren insanlar, faturalarına yansıyan zammı sosyal medyada paylaştı. Bir Vodafone abonesinin haziran ayında 265 lira ödediği tarife, temmuzda yüzde 316 zamlanarak bin 103 lira oldu. Türk Telekom ise mayıs ayında 88 lira fatura kestiği tarifesini haziran ayında yüzde 488 artırarak 518 liraya çıkardı. Ağustos ayı faturası 676 lira olan bir Turkcell kullanıcısı da aynı tarife için teklif edilen yeni fiyatın 950 lira olduğunu paylaştı. Paketlerin pahalılığı bir yana, bu fiyat farkıyla kullanıcılar “taahhüt” yapmaya zorlanıyor. Operatörlerin eleştirildiği tek nokta zamlar da değil. Benzer tarifeler farklı kullanıcılara farklı fiyatlarla sunuluyor. Türk Telekom tarafından sağlanan mobil ağ operatörü Pttcell kullanıcısı, ikisi de kendisine ait olan hatların fiyatlarını paylaştı. Bir hatta 20 GB internet ve 1500 dakika konuşma hakkı 304 lirayken diğerinde 12 GB internet ve 1500 dakika konuşma hakkının 301 lira olduğu görüldü.

Haber Merkezi

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