WhatsApp’a ‘rahatsız etmeyin’ özelliği geliyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Rahatsız Etmeyin’ modunu devreye alıyor.

Shiftdelete’de yer alan habere göre; WhatsApp için ‘Rahatsız Etmeyin’ modu, etkinleştirildiği durumlarda aramaları otomatik olarak kapatacak. Bu sayede kullanıcılar dinlenmek istedikleri ve meşgul oldukları zamanlarda çağrıları görmeyecek. Yani test aşamasında olan bu fonksiyon, telefonlarda olan klasik ‘Rahatsız Etmeyin’ özelliğiyle benzerlik gösteriyor. Fakat tek farkı yalnızca bağlı olduğu uygulama içinde çalışıyor. WhatsApp kullanıcıları, ‘Rahatsız Etmeyin’ modunu etkinleştirdiğinde arayan ya da çağrı bırakan kişiler bunu göremeyecek. Mod açık olduğunda gelen aramalar ise Aramalar kısmında “Rahatsız Etmeyin Tarafından Susturuldu” etiketiyle yer alacak. Test aşamasındaki mod, bazı test kullanıcılarına sunuldu. Kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şu an için belli değil.

Haber Merkezi