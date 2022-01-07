WhatsApp’tan yeni özellik

WhatsApp, iOS ve Android kullanıcılarına sunmak için yeni özellikler üzerine çalışmaya devam ediyor. Meta çatısı altındaki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın iOS için geliştirdiği yeni özellik ise ortaya çıktı.

Apple’ın iPhone cihazlarında WhatsApp kullananlar yani WhatsApp iOS uygulamasını indirenler, sohbetlerden veya gruplardan yeni mesajlar aldıklarında, bildirim ekranında mesaj gönderen kişinin veya grubun fotoğrafını göremiyorlar. WhatsApp’ta, orijinal adı mention’lama olan ‘bahsetme’ özelliği yer alıyor. Bu fonksiyon sayesinde, katıldığınız gruplarda bir kişi @ işaretiyle adınızı yazarak sizden bahsedebiliyor. Özellikle yüksek katılımcılı gruplarda kullanıcıların birbirlerine mesaj göndermelerini kolaylaştıran bahsetme işlevi, ‘mesaj yanıtlama’ özelliğine ek olarak sunuluyor. Cumhuriyet’ın aktardığı WABetaInfo’nun haberine göre, WhatsApp, sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar alındığında sistem bildirimlerinde profil fotoğraflarının da görüntülenmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Ancak bu özellik, iOS 15 API’lerini kullanıyor. Bu yüzden yalnızca iOS 15’teki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor. Haber Merkezi

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