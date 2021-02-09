Yalan haberler kaldırılacak

Facebook, koronavirüs aşıları konusunda yapılan yanlış paylaşımları kaldıracak. Aşı karşıtı iddiaları yaydığı tesBit edilen gruplar ise kapatılacak.

Facebook yönetimi, korona virüsü salgınında yanlış bilgiye karşı politikasını sıkılaştırma kararı aldı. Buna göre, Covid-19 aşıları hakkında yapılan yanlış ve yalan paylaşımları kaldırılacak, bu tür paylaşımların yapıldığı bazı gruplar kapatılırken bazılarına da geçici olarak moderatör ‘atanacak’.

Duvar’daki habere göre Facebook’tan yapılan açıklamada, kararın Dünya Sağlık Örgütü’yle (DSÖ) de yapılan görüşmeler uyarınca alındığı belirtildi; ‘Covid-19’un insan yapımı olduğu’, ‘aşıların hastalığa karşı etkisiz olduğu’, ‘aşı olmaktansa hastalanmanın daha güvenli olduğu’ ve ‘aşıların zehirli veya tehlikeli olup otizme yol açtığı’ gibi yalan olduğu ispatlanmış iddiaları ihtiva eden paylaşımların kaldırılacağı açıklandı.

Hesaplar izlenecek

Bu yeni kuralların özellikle Sayfalar bölümü için uygulanacağı, gruplar ve hesapların da izleneceği belirtildi. Buna göre, aşı karşıtı iddiaları yaydığı tesbit edilen gruplar kapatılacak, bazı gruplara da üyeleri arasından bir kullanıcı ‘moderatör’ olarak atanacak. Bu kişiden grubun kapanmaması için paylaşımları takip edip yalan bilgileri kaldırması istenecek.