Yapay zeka işlerin yüzde 40’ını etkileyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan yeni bir analize göre, yapay zeka teknolojisi, dünya çapında tüm işlerin yaklaşık yüzde 40’ını etkileyecek.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva “yapay zekanın genel eşitsizliği daha da kötüleştireceğini” söyledi. Georgieva, ülkelerin “teknolojinin sosyal gerilimleri daha da körüklemesini önlemek” için konuyu ele almaları gerektiğini belirtti. Yapılan çalışmada yapay zekanın yaygınlaşmasının faydaları ve riskleri mercek altına alındı. IMF, yapay zekanın gelişmiş ekonomilerdeki işlerin büyük bir bölümünü - yaklaşık yüzde 60’ını - etkileyeceğini belirtti. Söz konusu örneklerin yarısında çalışanlar, üretkenliklerini artırmak için yapay zekadan faydalanabiliyor. Haber Merkezi

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