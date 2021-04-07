Zoom, Rusya'da kullanımı yasakladı

Video konferans platformu Zoom, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki devlet kurumları ve kısmen devlete ait şirketlere hizmet satışını yasakladı.

Rus Kommersant gazetesinin, Zoom’un Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki (BDT) distribütörü RightConf şirketine dayandırdığı haberine göre, Zoom söz konusu ülkelerdeki devlet kurumları ve kısmen devlete ait kuruluşlar için satış lisanslarını geri çekti. Söz konusu yasak nedeniyle Rusya’da özellikle eğitim sektörünün etkileneceği yorumuna yer verilen haberde, Zoom’un kararının arkasında ABD’nin yaptırımlarına yönelik endişelerin bulunduğu vurgulandı.

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