Öncesi ve sonrasıyla 15-20 Temmuz

Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yola çıkan gazetemiz daima bu sözün hakkını vererek, hakkın yanında, haksızlığın karşısında olmuştur.

Bediüzzaman’ın yaşadığı dönemde de gizlenmeye çalışan bir çok haksızlık ve hukuksuzluk meydana gelmiştir. Bediüzzaman ise, “Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz”, “on cani bir masum olan bir gemi batırılmaz” kaidesiyle hiçbir haksızlığa göz yummamıştır.

31 Mart hadisesinde, Ferah Tiyatrosunda, Divan-ı Harbi Örfi’de ve daha birçok hadisede haksızlığa karşı çıkıp adaleti savunarak binlerce insanın tazyik ve keyfi muameleden kurtarılmasına vesile olmuştur.

Son dönemde özellikle 15 Temmuz hadisesi ve sonrasında yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklar göz yumulacak gibi değil. 15 Temmuz hadisesi ve hemen sonrasında ilan edilen OHAL ile hedefteki cemaate mensup bir çok insan hukuksuz şekilde evinden, çocuğundan, eşinden koparılarak hapishanelere götürülmüş, işinden ihraç edilmiş ve sıkıntılara maruz kalmış. At izi, it izine karıştırılarak her biri bir bahane ile sıkıntılara duçar edilmiştir.

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’ün kaleme aldığı bu eser, o günlerin karanlık yüzüne ışık tutuyor. Henüz daha ilk basımda tükenen kitap, 2 basıma girerek siparişlere yetişilmeye çalışılıyor. Bu kitapta, o karanlık günlerin ve hala açığa çıkmamış o hadiselerin bize yansıyan yüzüne dikkat çekiliyor. Yeni Asya’nın o günlerdeki duruşu tavizsiz ve istikrar çizgisinden bir an bile ayrılmayışı hatırlatılıyor.

Arka planı hala karanlıkta olan 15 Temmuz kalkışmasının ve sonrasında ilan edilip ülkenin demokratik hukuk devleti prensiplerinden uzaklaştırılarak tek adam rejimine sürüklenmesi için kullanıldığı bugün daha net bir şekilde ortaya çıkan 20 Temmuz OHAL sürecinin gerek öncesinde, gerekse sonrasında her zaman olduğu gibi hukuku, adaleti, demokrasiyi, hak ve hürriyetleri savunan ve çizgisinden asla taviz vermeyen bir duruş ortaya koyan Yeni Asya’nın haklı ve isabetli bir kararlılıkla ilerlediği bir kez daha görülüyor.

Bu kitap, hem haklılık ve isabeti, gelinen noktada çok daha iyi anlaşılan sağduyu eksenli, dengeli ve adaletli duruşumuzu tarihe not düşen bir belge niteliği taşıyor. Hem de bugüne kadar üzerimize haksızca atılmış itham ve iftiralara cevap veriyor.

Daha fazla uzatmayarak en kısa zamanda bu kitabı inceleyip okumanızı tavsiye ederiz.