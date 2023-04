Seçim sürecine girdik.

Siyasiler her gün bir televizyon programında konuşuyorlar. Bunu ilgiyle takip eden seçmenler sosyal medyada ve bulundukları ortamda bu konuşmaları paylaşıyor ve yorum yapıyorlar. İnternet aleminde her saat bir siyasinin mitingini, televizyon programındaki bir cümlesini izliyor ve konuşuyoruz.

Bu seçimin basit bir seçim olmayacağını herkes söylüyor. Biz de ister istemez bu sürecin içine girmiş bulunuyoruz. Tabi ki bundan kaçamayız. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu düzeltmek isteyenlere sandıkta oy vermek vatandaşlık görevi.

Ancak şu da unutulmamalıdır ki, bu kadar önemli bir meseleden daha büyük bir mesele, bu dünyayı kasıp kavuran hadiseden daha büyük bir hadise bizim omuzlarımıza konmuş. İşte bu mesele imanı kurtarmak meselesidir. Zaten gazetemiz bizi her gün “Lahika” sayfasıyla teyakkuza sevk ediyor. Her hadiseye Risale-i Nur perspektifinden bakarak, her gün Risale-i Nur eserlerinden okuyarak asıl gayemizi unutmadan, farklı dalgaların içine çok da dalmadan yürümeliyiz.

