"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Günahı terk et

C. Said Demirdöğmez
24 Kasım 2022, Perşembe
Risale-i Nur’da özellikle dikkatimi çeken hususlardan biri de Bediüzzaman Hazretlerinin, “Kebair” yani büyük günahlardan bahsederken kullandığı ifadelerdir.

Bediüzzaman, Risale-i Nur’da özellikle müslümanın tanımını yaparken ve aslında içinde bir kurtuluş reçetesi bulunan şu cümlelere yer veriyor:

“Feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki müslümandır.”

Burada geçen “Kebair” kelimesi “büyük” manasına gelir. Şeriat ve dini literatürde “büyük günah” olarak tabir edilir. Özellikle bu zamanda, hususan gençlerin çevresini saran günah şelalesinin içinde ıslanmadan durması gerçekten çok çok zor bir durumdur. Bu zamanda günahlar artık öyle alenen ve açık ve rahat bir şekilde işleniyor ki, artık insanlar ona alıştılar. 

Bediüzzaman Hazretlerinin, Risale-i Nur’da bahsettiğimiz bu durumdan söz ederken kullandığı kelimeler gerçekten insana ümit kapılarını açıyor. Bediüzzaman, “Kebairi terk etmek” diyor. Hulusi ağabeyin mektubunda yer aldığına göre, Üstad şu tavsiyelerde bulunmuş: “Beş vakit namazını tadil-i erkan ile vaktinde kıl, yani başka ibadete gücün yetmez. Namazın nihayetindeki tesbihleri yap, yani başka zikri yapamadım diye teessüf etme. Yedi kebairi terk et çünkü sağairi arayacak zamanda değiliz. İttiba-ı sünnet et, zira bu zamanda arkasında gidilecek ve harekatı taklide değer saf, halis ve muhlis bir hâdi -ki o da seni yine bu yola götürecektir- malesef bulamayacaksın.” (Barla Lahikası, “Şu fıkra Hulusi’nindir” başlıklı mektup)

Bediüzzaman Hazretlerinin şu müjdesini de hatırlayalım: “Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur.” (Kastamonu Lah.)

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslamofobi yasal yaptırıma tabi tutulmalı

    Müslüman olan ABD’li yazar vefat etti

    Türkiye’nin itibarı hiç böyle sarsılmamıştı

    Türkiye’nin kendini savunma hakkı var

    İsrail Kudüs’ü Yahudileştirmek istiyor

    Tutarlı hiçbir hareketleri yok

    Fay hattında 110 ilçe

    Son belirlemelere göre Düzce'de yaralı sayısı 93 oldu

    'Düzce'deki depremde 321 binada hasar tespitleri yaptık'

    Düzce'deki depremde evden çıkarken düşen kişi vefat etti

    ABD - Virginia'da süpermarkette saldırı: 10 kişi öldü

    Kandilli Rasathanesi: Sığ odaklı bir deprem

    Vatandaşlar deprem anında yaşadıklarını anlattı

    Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Özmen'den Düzce'deki deprem hakkında açıklamalar

    Bakan Akar: Pençe-Kılıç Harekatıyla 254 terörist etkisiz hale getirildi

    Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki saldırıları kınadı

    Düzce - Gölyaka'da 5,9 büyüklüğünde deprem - Düzce'de eğitime bir gün ara verildi

    Trafik kazalarının faturası ağır oluyor

    ABD: Türkiye'nin her türlü kendini savunma hakkı var

    İstanbul - Şişli'de zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarihî çağrıdan 100 yıl sonra
    Ahmet BATTAL

    Suçluyu tesbit TBMM Başkanının görevi
    Mikail YAPRAK

    Yalanlardan bir duvar
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden siyasete bakışlar farklı?
    Süleyman KÖSMENE

    Nurcular neden siyaset yapmamalı?
    Risale-i Nur'dan

    Tarihî mektuptan:
    M. Latif SALİHOĞLU

    Baş döndüren U dönüşleri
    Cevher İLHAN

    Seçimi sabote mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hazır olmadığımız anlaşılmadı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.