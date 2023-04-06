Magnezyum silikat - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E553’tür. Magnezyum sülfat ve sodyum silikattan ya da talk, lületaşı, sabuntaşı gibi minerallerden elde edilir.

Gıda ve kozmetik ürünlerinde oldukça yaygın olarak topaklanma önleyici, hacim artırıcı, aroma ve renklendirici olarak kullanılır. Ayrıca, Magnezyum silikat, kızartma sırasında ortaya çıkan zararlı oluşumları (aldehit, keton gibi kimi hastalıklara yol açabilen bileşikler gibi) gizlemek amacıyla adsorbant olarak kullanılır.

Asbestle benzerlik gösterdiğinden kanserojendir. Kanada’da yapılan araştırmalara göre, bu madde hidratlanmış magnezyumdan oluşan talk içerir. Aynı zamanda mineral ve makine elemanlarının aşınmasını önleyici yağ olarak da kullanılır. Asbest solumak akciğer kanseri riski doğurur.

Peki, asbest bünyeye girdiğinde neler olur? Beyazlatılmış pirinçlerde Japonların ‘od ton’ dedikleri bol miktarda talk içerir. Pirinç beyazlatmak için kullanılan ‘tremolit’ ise yüzde 20-40 oranında asbesttir. Pirince giren bu madde, yıkama veya pişirmekle de pirinçten uzaklaşmaz. Bu nedenle beyaz pirinç yerine kabuklu pirinç tüketilmelidir. Bebekler ve makyajda kullanılan kanserojen talkla ilgili İngiltere’de yapılan araştırmalar, özellikle bebeklerin ciltleri başta olmak üzere sağlıklarını tehdit ettiği, aynı şekilde makyajda kullanan kimselerin kanser riskini artırdığını ispat etmiştir.

Kanada’da yapılan çalışmalar ise akciğer ve mide kanserine yol açtığını göstermiştir. Çok sayıda ülkede yasak olan bu katkı maalesef Türkiye’de kullanımı serbesttir. Bu zehri evlatlarımız ve sağlığımız için sofralarımızdan uzak tutarak “dur demek!”elzemdir vesselam.