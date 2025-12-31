"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Deprem ne zaman?

Faruk ÇAKIR
31 Aralık 2025, Çarşamba
Herkesin bildiği üzere bugünkü imkânlarla depremin tam vaktini tespit etmek mümkün değil.

Dolayısı ile yıl, gün, ay vererek “Şu zamanda deprem olacak” diye korku salanlara itimat edilmez. Bununla birlikte deprem ihtimali varken “Bize bir şey olmaz” tavrı da doğru değil. 

Esasında yapılacak iş bellidir: Depremin ne zaman olacağından tamamen bağımsız olarak binaların depreme dayanıklı şekilde inşa edilmesi gerekir. Bu da yetmez. Eldeki mevcut ‘sakat’ yani depreme dayanıklı olmayan binaların mümkün olan en kısa zamanda yıkılıp yenilenmesi icap eder.

Binaların ve şehirleri deprem ihtimaline karşı hazırlıklı olması noktasında her halde bir tartışma olmaz. Bütün siyasetçiler de hususta ittifak halindedir. Mesele bu işin nasıl yapılacağıdır ki o konuda da uzmanları dinlemekte fayda var. Yoksa “Deprem ihtimali kalmadı” diyerek gerekli tedbirleri almamak ülkemize ve milletimize pahalıya mal olabilir. 

Tabiî ki ‘deprem uzmanları’ arasında da ihtilâf vardır. Bunu da tabii görmek icap eder. Çünkü elde edilen bilgi ve ‘veriler’in yorumu ve değerlendirilmesi farklı olabilir. Bütün bunlarla birlikte binaların sağlam yapılması gerektiği, şehirlerde belli noktalarda ‘toplanma alanları’nın bulunması değişmez temel bir ihtiyaçtır. Türkiye’nin bu noktada gerekli adımları atmadığı da her halde sır değil.

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, deprem konusundaki tartışmaları yorumlarken “Marmara’da bir deprem olursa 80 bin civarında binanın yıkılacağı tahmin ediliyor. İstanbul içinden çıkılmaz bir hale gelir. Nüfusu arttırmamak gerekiyor” demiş. 

Prof. Dr. Tüysüz, şunları da söylemiş: “Afete hazır olmak gerekiyor, ama ben açıkçası ondan pek ümitli değilim. 73 yaşındayım. 23 yaşında üniversiteden mezun oldum. 53 yıldır arazide fayların üzerinde çalışıyorum. Ama açıkçası bu yaşa kadar bakıyorum hocalarımızın da uyarılarına bakıyorum sözümüzü dinletemedik. (...) 1939 depremi olduğunda Rahmetli hocamız İhsan Ketin Kuzey Anadolu fayını buldu. Onu da kimse dinlemedi. 2012’de Gaziantep’e gittim, depreme hazır olsun dedim. Neredeyse alay ettiler. (...) Yapılacak iş tedbir almaktır.

“(Nasıl bilinçlenecek insanlar?) Eğitimle olur. Şili’de 1960’ta dünyanın en büyük depremi oldu. O güne kadar deprem hazırlıkları yoktu. Sonra önlem aldılar yönetmelikler çıkardılar, ciddi cezalar getirdiler. Çok iyi denetim yapıyorlar. Şimdi Şili’de 8 büyüklüğünde deprem oluyor, kimseye bir şey olmuyor. Biz Marmara’da bir türlü planlı bir yerleşme yapamadık. İstanbul 1980’den sonra inanılmak göç aldı. Deniz kumuyla inşaatlar yapıldı. Cumhuriyet tarihinde 23 kere imar affı çıkarılmış. Deprem öncesi anı ve sonrasında ne yapılacağının halka ilkokuldan itibaren anlatılması gerekiyor. Ekonomisi iyi olmayan bir ülkenin depreme değil hiçbir afete hazır olması beklenemez. Kuralları uygulamak zorundasınız.” (nefes.com.tr, 28 Aralık 2025)

“Deprem ne zaman?” sorusu anlamını kaybediyor. Asıl soru, “Tedbir ne zaman alınacak?” şeklinde olmalı... Önce tedbir, sonra takdir...

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barcelona taraftar grupları: İsrail'i temsil eden takımlar Avrupa Ligi'nden men edilmelidir

    Dünya Kiliseler Birliğinden AB'ye çağrı: İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygula!

    Yurt geneline kar yağışı uyarısı

    2025, en fazla depremin kaydedildiği 2. yıl oldu

    Suudi Arabistan, İsrail’in Somaliland bildirisini reddeddiğini açıkladı

    Yunan Bakan: İsrail’le dost ve müttefikiz

    Gazze için söz değil, eylem zamanı

    Kiralık araçlara milyonlar aktı

    21 şehirde eş zamanlı DEAŞ operasyonları: 357 şüpheli gözaltına alındı

    Arap Koalisyonu'ndan Mukalla Limanı'na operasyon - BAE'ye 24 saat içinde Yemen'deki askerlerini çekme çağrısı

    İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 110 zanlı gözaltına alındı

    Putin: Zaporijya’nın tamamen özgürleştirilmesi saldırıya devam etmek gerekiyor

    İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin karar

    Sistem suçlu üretiyor - Adalet mekanizmasında kaos

    UNESCO ödüllü çini sanatçısı Mehmet Gürsoy: Sanat, gerçek Sanatkârla bağ kurdurmalı

    Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu - Ukrayna: Saldırmadık

    Çocuklar ölmeyi bekliyor

    DP Genel Başkanı Uysal: İktidar ülkeyi güvenlik riskine sürüklüyor

    Gerede-Karabük kara yolu ulaşıma kapandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.