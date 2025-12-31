“Mavi vatan”a ne oldu?

Emperyal ecnebilerin ateşledikleri iç savaş fitnesiyle bölünen Libya’nın bütünleştirilmesi ve Türkiye’nin Akdeniz’de gasbedilen münhasır ekonomik alanlarının görüşülmesi için Genelkurmay Başkanı’nın davetiyle gelen Libya Genelkurmay Başkanı ile Kara Kuvvetleri Komutanı’nın yer aldığı askerî heyetin dönüşte Ankara yakınlarında jetlerinin düşmesi “mavi vatan meselesi”ni yeniden gündeme getirdi.

“Karanlık kaza”dan bir gün önce Yunan Başbakanı Miçotakis ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis’in Kudüs’te Netanyahu’yla İsrail’le “ortak eylem planlı stratejik savunma ve enerji işbirliği programı”yla “Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması”nı imzalayıp “hızlı müdahale gücü” oluşturarak “Gazze gücü”nde de rol kapma komploları dikkat çekici. (gazeteler, 23.12.25)

“TÜRKİYE TAVİZLERLE KALMADI…”

Bilindiği gibi 2018’den bu yana Doğu Akdeniz’de İsrail’in başını çektiği, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Amerikan şirketlerinin katıldığı konsorsiyumun oldubittilerine karşı “yerli ve millî” iddialı AKP iktidarının, “tek kişilik hükûmet”li “otoriter rejim”de “mavi vatan’ denizlerdeki misak-ı millîmizdir” hamasetli propagandalarının aksine bir dizi taviz verildi.

KKTC ile Türkiye’nin devre dışı kalmasıyla Ege Denizi ve Doğu Akdeniz`deki doğalgaz ve petrol araştırması ve sondajı hakkının gasbıyla tabiî kaynakları talân edildi, ediliyor.

Bu arada “Aşil kalkanı”yla Atina, Türk-Yunan kara hududu ile Ege ve Doğu Akdeniz’de 3.5 milyar euroyu bulan İsrail menşeli füze ve roketatar savunma sistemlerini satın alıp konuşlandırıyor. Bu konuda Netanyahu’nun “bölgede imparatorluk fantezisi kuranlar bunu akıllarından bile geçirmesinler!” tahriki çarpıcı.

Özetle, İsrail’in şımartmasıyla Türkiye’nin hukukî - tarihî haklarıyla egemenliği hiçe sayılıyor. Ve bu şımarıklıkla Yunan Dışişleri Bakanı, “Retorik tamamen değişti, Türkiye ‘mavi vatan’dan çekilmekle kalmıyor, Ege’deki üst uçuşlar yapılmıyor” diyor.

Bundandır ki sözkonusu ülkelerin medyasında İsrail’in Güney Kıbrıs’ta askerî üs kuracağından, Yunanistan’ın da katılımıyla ortak tatbikatlar yapacaklarından, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin by pass edilip köşeye sıkıştırıldığı”ndan dem vuruluyor.

ARAMA VE SONDAJ DURDURULDU!

Çarpık olan, Yunan muhalefeti bile “Miçotakis hükümeti, Doğu Akdeniz’de tehlikeli oyunlar oynuyor; ‘ateşkes’e - ‘anlaşma’ya rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında soruşturma yürüttüğü soykırımı sürdüren Netanyahu’nun ‘katil devlet’ İsrail kumpasına katılıyor; Trump’ın ‘Gazze’yi işgal planı’yla Filistinlileri topraklarından sürmekle uluslararası hukuku by pasla ülkeyi ve bölgeyi ateşe atıyor” tepkisini verirken, Türkiye’nin araştırma ve sondaj hakkının çiğnenmesine iktidardakilerin caydırıcı bir cevabı vermemesi...

Daha da çarpığı, Oruç Reis ve Barbaros araştırma gemileriyle refakatçi donanma unsurlarını çekmekle “mavi vatan”ın söylemde kalması. Cumhurbaşkanı’nın yakınmasıyla, Ege’den Akdeniz’e Türkiye’nin âdeta denize ayak basamayacak hale getirilmesi...

Saray iktidarının, Ege’deki karasularını ve hava sahasını 6 milden 12 mile çıkarma peşindeki Yunanistan’ın Ege Denizi karasularında, kıt’a sahanlığında, yeraltı madenlerine sahiplikte fevkalâde önemli olan 18 ada ile 152 adacığı ve kayalığı -2004’ten beri- fiilen işgalle silâhlandırmasına seyirci kalması...

Sonuçta, Ankara’dakilerin Doğu Akdeniz’de sondaj ve arama çalışmalarını durdurmasıyla “mavi vatan’da kırmızı alarm” veriliyor. Türkiye’nin Ege’de uçaklarının uçmadığı, Akdeniz’e gemilerinin çıkmadığı vartada siyasî iktidar ‘mavi vatan iddiası’nı terk etmiş.

Ve iktidardakilerin “Ey Netanyahu!” çıkışlarıyla “Türkiye ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’den dışlanmasını asla kabullenmeyiz!” söylemli “mavi vatan” bir defa daha lâfta kalıp boşa çıkıyor.

Ankara’dakiler yine kuru kınamalarla kalıyor.