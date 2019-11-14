Tanzifat memurları: Sinekler

Sinekler deyince aklımıza gelmesi gereken en önemli vasıflarından biri de “tanzifat memuru’’ olmalarıdır.

Bu durum Sinek risalesinde şu şekilde ifade edilmektedir:

“Aynen onlardan daha mühim sinekleri dahi insanın gözüne görünmeyen hastalıkların mikroplarını ve madde-i semmiyeyi temizlemekle sinekler muvazzaftırlar. Değil mikropların nâkileleri, bilâkis muzır mikropları mass, yani emmek ve yemek ile o mikropları imha, o madde-i semmiyeyi istihaleye uğratırlar. Çok sâri hastalıkların önünü alırlar. Hem sıhhiye neferleri, hem tanzifat memurları, hem kimyager olduklarına ve geniş bir hikmete mazhar bulunduklarına delil ise, onların gayet kesretidir. Çünki kıymetdar, menfaattar şeyler teksir edilir.” (28. Lem’a)

Yani, sinekler temizlik memurlarıdır. Bugün en gelişmiş şehirlerin dahi en önemli sorunlarından biri katı, sıvı ve gaz atıkların temizlenmesidir. Bu temizliğin yapılabilmesi için ciddî manada yatırım gerekmektedir. Araç, ekipman ve insan en başta akla gelen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Biraz bu işlerin gecikmesi durumunda çevreye yayılan kokuları ve görüntü kirliliğine hepimiz şahit olmuşuzdur.

En şuurlu canlı olarak yaratılan insanoğlu, temizlik memurluğu hususunda sineklerle karşılaştırılmayacak seviyede geriden takip ettiği görülmektedir. Daha önce birbirlerinden haberleri olmadığı halde nasıl oluyor da en küçük bir atık olduğunda yüzlercesi belki binlercesi toplanabilmektedir? Bu haberi sineklere kim vermektedir? O çöplerde biriken mikroplar ve zehirli maddeler insanları hasta ederken, sineklere gıda yapmasını sağlayan sistemi kim kurmuştur?

Soruları uzatmak mümkündür. Her bir sorunun cevabı Rabbimizin kusursuz tasarımını göstermektedir. Dikkat edilirse insanlar temizlik işlemini tamamlayabilmesi için atıkları alıp başka bir yere, meselâ bir toplama yerine ya da geri dönüşüm tesisine götürerek ikinci bir iş daha yapmaktadır. Oysaki sinekler anında atığın bulunduğu yerde mikropları ve zehirli maddeleri yemek suretiyle imha ederek anında müdahale ederek temizlik işini yapmaktadırlar.

Sineklerin temizlik memuru olmasının bir manası da özellikle abdesti öğreterek biz Müslümanlara muallim olmalarıdır: “Ey hodgâm insan! Sineklerin binler hikmet-i hayatiyesinden başka, sana âit bu küçücük faydasına bak, sinek düşmanlığını bırak: Çünkü, gurbette, kimsesiz, yalnızlıkta sana ünsiyet verdiği gibi, gaflete dalıp fikrini dağıtmaktan seni ikaz eder. Ve lâtif vaziyeti ve abdest alması gibi yüzünü, gözünü temizlemesiyle, sana abdest ve namaz, hareket ve nezâfet gibi vazife-i insâniyeti ihtar eder ve ders veren sineği görüyorsun.” (28. Lem’a)

Hepimiz, sineklerin sürekli ayaklarını, kanatlarını, yüzünü, başını temizlediklerine sık sık şahit oluruz. Bu temizlik hareketleri, bizlere abdest dersi vermektedir. Görüldüğü gibi her gün en az beş kere aldığımız abdest gibi ibadetleri sinekler gün içinde bizden onlarca kat yaparak biz Müslümanlara örnek olmaktadırlar.

Rabbimiz cümlemizi hem mikrop ve zehirli maddeleri yiyerek imha eden yönüyle ve hem de abdest ve namaz gibi ibadetlerde örnek olmalarıyla görevlerini hakkıyla ifa eden “temizlik memurları’’ndan hakkıyla ibret almayı nasip etsin inşaallah!..